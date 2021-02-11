В фокусе отчетность НЛМК
Преобладала слабоотрицательная динамика. Лидерами снижения стали акции ГК ПИК (-3,46%), а в лидеры роста после публикации обновленной стратегии вышли акции М.видео (-4,14%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.
НЛМК (-0,39%) опубликует результаты за 2020 год. Ожидается выручка в объеме $9,25 млрд при EBITDA на уровне $2,4 млрд и прибыли в размере $1,1 млрд. Мы не исключаем, что компания отчитается лучше прогнозов ввиду благоприятной конъюнктуры цен и спроса в четвертом квартале.
Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3400-3450 пунктов.
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