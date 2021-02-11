Индекс Мосбиржи снижается второй день подряд и выглядит слабее других развивающихся площадок. В среду голубые фишки выглядели хуже второго эшелона, что указывает на активность крупных продавцов. В лидерах снижения оказался нефтегазовый сектор несмотря на стабильно высокие цены на энергоносители.

Отставание нашего долларового РТС от индекса развивающихся стран MSCI Emerging Markets вновь увеличивается.

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Российский рынок выглядит относительно слабо, но снижение не ускоряется по причине более или менее комфортного внешнего фона. Обращаю внимание, что мировой индекс акций MSCI ACWI, отражающий динамику 50 крупнейших фондовых площадок, растет восемь сессий подряд и обновляет исторические максимумы.

При такой поддержке и ценах на нефть выше $60 сдержанная динамика нашего рынка указывает на явную осторожность покупателей и наличие капитала, желающего фиксировать длинные позиции. Как правило, подобные ситуации чаще всего связаны с геополитическими факторами и учетом потенциальных рисков.

Рынок рублевых гособлигаций выглядит еще слабее. Индекс ОФЗ (RGBI) за две сессии отыграл предыдущий импульс роста и сейчас приближается к минимальным значениям с апреля прошлого года. Предпосылок к изменению ситуации пока не видно. Наоборот, статистика по инфляции указывает на ее рост. Исходя из недельной динамики показателя, годовая инфляция к 8 февраля ускорилась примерно до 5,3%.

В этом плане особенно интересна риторика Банка России, который завтра будет принимать решение по ключевой ставке. Согласно последнему опросу Reuters, все 26 опрошенных экспертов и аналитиков ожидают ее сохранения на уровне 4,25%. Однако для нас важны комментарии регулятора по поводу его оценки темпов роста цен.

В январском бюллетене «О чем говорят тренды» эксперты ЦБ прогнозировали, что годовая инфляция начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума, что отчасти связано с эффектом низкой базы. Однако пока опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей потребительских товаров и опросные данные предприятий, указывают на возможность сохранения повышенных месячных темпов роста цен в ближайшие недели.

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Шансы на подъем по индексу Мосбиржи в среднесрочной перспективе сохраняются. Важным техническим сигналом на покупку могло бы стать закрытие 1–2 сессий выше 3450 п. В таком случае откроется дорога в сторону 3600–3620 п.

Тактика удержания уже открытых длинных позиций на российском рынке акций остается актуальной. Что касается наращивания лонга, то это можно делать в случае локальных просадок по инструментам. Особенно это касается нефтегазового сектора (Газпром, Лукойл, Татнефть, Газпром нефть). При этом стоит отметить, что причин для глубоких рыночных провалов и продолжительных нисходящих трендов пока не наблюдается.

В среду приостановилась фаза укрепления рубля. После пяти сессий снижения курс USD/RUB завершал день около 74. Уверенности в стабилизации пока нет. На мой взгляд, риски сползания к области 72,6–72,2 все еще сохраняются, в пользу чего указывают высокие сырьевые цены, сезонный фактор и снижение объема покупок валюты со стороны Минфина. 

Существенного ослабления рубля относительно текущих значений при ценах на нефть выше $60 не ожидается. Впрочем, отметим, что фьючерсы Brent сейчас выглядят перегретыми. Они поднимаются девять сессий подряд без каких-либо коррекций. Отмечается высокая техническая перекупленность, требующая формирования временного отката. 

В центре внимания

TCS Group (+3,5%). Бумаги позитивно отреагировали на включение в индекс MSCI Russia, однако в течение сессии устойчиво восходящей тенденции не наблюдалось. Позитивная реакция может быть краткосрочной, после чего увидим активизацию продавцов, фиксирующих заранее открытые длинные позиции.

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Ozon (+4,7%). Подтверждает статус самой волатильной бумаги на рынке. Движения на 5% в любую сторону — в порядке вещей. Фундаментальные факторы для оправдания подобных импульсов необязательны. Справедливая оценка компании может сильно различаться в зависимости от того, как быстро будет расти доля Ozon на рынке онлайн-ритейла. Важность квартальных отчетов компании сильно возрастает. В эти дни волатильность будет повышенной. Результаты за 2020 планируется опубликовать 30 марта.

М.Видео (+4,1%). В бумагах вновь появился спрос на фоне ранее сильного отчета об операционных показателях в IV квартале, а также обновления дивидендной политики. Финансовые результаты компании по итогам II полугодия 2020 г. ожидаются сильными, угрозы превышения порогового значения в 2х по показателю «чистый долг/EBITDA» не просматривается. Поэтому дивидендная доходность на горизонте ближайшего года может превысить 9%, что поддержит котировки акций.

Яндекс (+3,1%). Акции приближаются к ключевому уровню сопротивления 5400 руб., который ранее дважды останавливал подобные импульсы роста. На горизонте года нет ожиданий существенного потенциала роста относительно текущих значений.

ПИК (-2,5%). Продолжается коррекция после взрывного роста с середины января. Падение бумаг расценивается как временное снижение на фоне сильной перегретости бумаг. При этом восходящий тренд все еще актуален. Долгосрочный взгляд в целом положительный.

Среди важных корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчета за IV квартал 2020 г. по МСФО у НЛМК. Также совет директоров компании даст рекомендации по дивидендам. Кроме того, Интер РАО отчитается по РСБУ, однако этот отчет традиционно не является для компании показательным и не оказывает влияние на котировки.

Продолжается сезон корпоративных отчетов в США. Сегодня результаты представят Walt Disney, Toyota, Pepsico и Astrazeneca.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, нефть Brent в минусе на 0,6% и находится около уровня $61.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.