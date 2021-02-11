Индекс Мосбиржи снижается второй день подряд и выглядит слабее других развивающихся площадок. В среду голубые фишки выглядели хуже второго эшелона, что указывает на активность крупных продавцов. В лидерах снижения оказался нефтегазовый сектор несмотря на стабильно высокие цены на энергоносители.

Отставание нашего долларового РТС от индекса развивающихся стран MSCI Emerging Markets вновь увеличивается.

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При такой поддержке и ценах на нефть выше $60 сдержанная динамика нашего рынка указывает на явную осторожность покупателей и наличие капитала, желающего фиксировать длинные позиции. Как правило, подобные ситуации чаще всего связаны с геополитическими факторами и учетом потенциальных рисков.

Рынок рублевых гособлигаций выглядит еще слабее. Индекс ОФЗ (RGBI) за две сессии отыграл предыдущий импульс роста и сейчас приближается к минимальным значениям с апреля прошлого года. Предпосылок к изменению ситуации пока не видно. Наоборот, статистика по инфляции указывает на ее рост. Исходя из недельной динамики показателя, годовая инфляция к 8 февраля ускорилась примерно до 5,3%.

В этом плане особенно интересна риторика Банка России, который завтра будет принимать решение по ключевой ставке. Согласно последнему опросу Reuters, все 26 опрошенных экспертов и аналитиков ожидают ее сохранения на уровне 4,25%. Однако для нас важны комментарии регулятора по поводу его оценки темпов роста цен.

В январском бюллетене «О чем говорят тренды» эксперты ЦБ прогнозировали, что годовая инфляция начнет снижаться с марта после прохождения локального максимума, что отчасти связано с эффектом низкой базы. Однако пока опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей потребительских товаров и опросные данные предприятий, указывают на возможность сохранения повышенных месячных темпов роста цен в ближайшие недели.

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Тактика удержания уже открытых длинных позиций на российском рынке акций остается актуальной. Что касается наращивания лонга, то это можно делать в случае локальных просадок по инструментам. Особенно это касается нефтегазового сектора (Газпром, Лукойл, Татнефть, Газпром нефть). При этом стоит отметить, что причин для глубоких рыночных провалов и продолжительных нисходящих трендов пока не наблюдается.

В среду приостановилась фаза укрепления рубля. После пяти сессий снижения курс USD/RUB завершал день около 74. Уверенности в стабилизации пока нет. На мой взгляд, риски сползания к области 72,6–72,2 все еще сохраняются, в пользу чего указывают высокие сырьевые цены, сезонный фактор и снижение объема покупок валюты со стороны Минфина.

Существенного ослабления рубля относительно текущих значений при ценах на нефть выше $60 не ожидается. Впрочем, отметим, что фьючерсы Brent сейчас выглядят перегретыми. Они поднимаются девять сессий подряд без каких-либо коррекций. Отмечается высокая техническая перекупленность, требующая формирования временного отката.

В центре внимания

TCS Group (+3,5%). Бумаги позитивно отреагировали на включение в индекс MSCI Russia, однако в течение сессии устойчиво восходящей тенденции не наблюдалось. Позитивная реакция может быть краткосрочной, после чего увидим активизацию продавцов, фиксирующих заранее открытые длинные позиции.

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М.Видео (+4,1%). В бумагах вновь появился спрос на фоне ранее сильного отчета об операционных показателях в IV квартале, а также обновления дивидендной политики. Финансовые результаты компании по итогам II полугодия 2020 г. ожидаются сильными, угрозы превышения порогового значения в 2х по показателю «чистый долг/EBITDA» не просматривается. Поэтому дивидендная доходность на горизонте ближайшего года может превысить 9%, что поддержит котировки акций.

Яндекс (+3,1%). Акции приближаются к ключевому уровню сопротивления 5400 руб., который ранее дважды останавливал подобные импульсы роста. На горизонте года нет ожиданий существенного потенциала роста относительно текущих значений.

ПИК (-2,5%). Продолжается коррекция после взрывного роста с середины января. Падение бумаг расценивается как временное снижение на фоне сильной перегретости бумаг. При этом восходящий тренд все еще актуален. Долгосрочный взгляд в целом положительный.

Среди важных корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчета за IV квартал 2020 г. по МСФО у НЛМК. Также совет директоров компании даст рекомендации по дивидендам. Кроме того, Интер РАО отчитается по РСБУ, однако этот отчет традиционно не является для компании показательным и не оказывает влияние на котировки.

Продолжается сезон корпоративных отчетов в США. Сегодня результаты представят Walt Disney, Toyota, Pepsico и Astrazeneca.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 без изменений, нефть Brent в минусе на 0,6% и находится около уровня $61.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.



