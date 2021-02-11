Вчера Минфин продолжил демонстрировать чудеса щедрости при размещении новых ОФЗ. Для серии ПД 26235 (мар.31) цена отсечения составила 96.31% от номинала (доходность 6.50% годовых) – для сравнения, еще во вторник утром небольшие сделки проходили по 98.0% (6.26% годовых). Для серии ПД 26234 (июл.25) соответствующие индикаторы составили 95.64% от номинала (5.70% годовых) и 96.4% от номинала (5.50%). Для выпуска ИН 52003 (июл.30) цена отсечения была установлена на 100.01% при вторичном рынке в 100.5-100.6%.

Готовность платить столь громадную премию по доходности неизбежно создает у инвесторов ощущение, что продавливать позицию Минфина можно и далее. Для сравнения, доходность серии ПД 26236 (май.28), которая может быть выставлена на аукцион в следующую среду, уже вчера демонстрировала динамику (+7 бп) хуже рынка (+2/+3 бп для большинства бумаг).

Самое прискорбное, что вопреки этим скидкам у Минфина не получается занять больших объемов, чтобы снизить потребность в займах в дальнейшем. Вчера на первичном рынке было привлечено лишь 49 млрд руб. против недельного темпа в 73 млрд руб., соответствующего годовому плану по заимствованиям (3.7 трлн руб.).

Для вторичного рынка это означает лишь одно – сохранение тенденции к росту доходностей (прежде всего, аукционных серий) и неизбежность вопросов относительно наличия «Плана Б» и момента перехода к его реализации.