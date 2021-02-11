Подход Минфина к первичным аукционам: вопросов больше, чем ответов
Вчера Минфин продолжил демонстрировать чудеса щедрости при размещении новых ОФЗ. Для серии ПД 26235 (мар.31) цена отсечения составила 96.31% от номинала (доходность 6.50% годовых) – для сравнения, еще во вторник утром небольшие сделки проходили по 98.0% (6.26% годовых). Для серии ПД 26234 (июл.25) соответствующие индикаторы составили 95.64% от номинала (5.70% годовых) и 96.4% от номинала (5.50%). Для выпуска ИН 52003 (июл.30) цена отсечения была установлена на 100.01% при вторичном рынке в 100.5-100.6%.
Готовность платить столь громадную премию по доходности неизбежно создает у инвесторов ощущение, что продавливать позицию Минфина можно и далее. Для сравнения, доходность серии ПД 26236 (май.28), которая может быть выставлена на аукцион в следующую среду, уже вчера демонстрировала динамику (+7 бп) хуже рынка (+2/+3 бп для большинства бумаг).
Самое прискорбное, что вопреки этим скидкам у Минфина не получается занять больших объемов, чтобы снизить потребность в займах в дальнейшем. Вчера на первичном рынке было привлечено лишь 49 млрд руб. против недельного темпа в 73 млрд руб., соответствующего годовому плану по заимствованиям (3.7 трлн руб.).
Для вторичного рынка это означает лишь одно – сохранение тенденции к росту доходностей (прежде всего, аукционных серий) и неизбежность вопросов относительно наличия «Плана Б» и момента перехода к его реализации.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210211/833020728.html