DeFi и налог. Почему криптосфере не обойтись без анонимности и контроля
Тренд 2020 и начала 2021 года — активное развитие DeFi сектора. Этакого особняка внутри всей криптосферы. Пожалуй, о доходностях фарминга в 3000% годовых не слышал только совсем далекий от финансовых новостей человек.
Прекрасный новый мир, где больше не нужны будут посредники, а роль связок для любых действий будут выполнять смарт-контракты – это мечта всего криптокоммьюнити.
Давно пора перейти на новый тип прямых взаимоотношений, но при этом сохранить уровень контроля над рисками, который раньше выполняли те самые посредники. Благодаря движению в эту сторону появился децентрализованный банкинг с автоматическим скоррингом или, например, децентрализованное страхование.
Конечно, это не могло остаться незамеченным со стороны государств. Поэтому предложение Конгресса США о налогообложении всей сферы — оказалось вполне ожидаемым. Было бы странно, если бы государства пропустили огромный финансовый поток, утекающий из реального сектора в сторону DeFi, и оставили бы его без налогообложения.
Правда, я сомневаюсь, что уже сейчас у представителей власти есть четкий план, каким образом не столько собирать налоги, сколько вообще контролировать наличие прибыли пользователей децентрализованного сектора, ведь в большинстве случаев все это достаточно анонимно и сложно для отслеживания.
В заявлениях, которые мы слышим от регуляторов США, есть позитивные сигналы — наличие мягкой риторики по отношению к сфере. В них, например, не используется слово "запретить", а только "регулировать", "продумать налогообложение, чтобы оно не мешало развитию".
Все это говорит о том, что государства постепенно начинают понимать неотвратимость перехода на децентрализованное управление финансами и хотят возглавить этот процесс.
С одной стороны, многие первоначальные представители криптосферы относятся к этому крайне негативно, ведь это они создавали общество без контроля.
Но, с другой стороны, надо понимать, что отсутствие регулятора приводит так же и к негативным последствиям в виде роста числа мошеннических схем, от которых обычно страдают наименее защищенные слои населения. Налогообложение как способ контроля приводят, хотя бы частично, к неким гарантиям для рядовых пользователей DeFi продуктов, а значит, к популяризации сферы в принципе.
Или, например, только появление регуляции позволило крупным институциональным клиентам выйти на этот рынок, что вылилось в огромный прирост стоимости всех активов.
Государственный контроль хотя и может в будущем вызывать некий дискомфорт для каждого отдельного пользователя этими продуктами, с другой стороны, крайне позитивно в целом скажется на развитии всей отрасли.
Пока мы все еще живем в мире фиатных денег и контроля за безопасностью со стороны властей, поэтому стоит понимать, что такое изменение процессов вполне естественно и даже во многом позитивно. Сможем ли мы перейти на полностью децентрализованный мир и к саморегулирующим себя структурам в финансах и других отраслях, конечно, покажет время. Примерно такую концепцию пропагандирует DAO.
По моему мнению, автоматизированные системы скорее будут оптимизироваться с точки зрения максимальной финансовой эффективности. Это приведет к постепенному исчезновению социальных функций и негативным последствиям для самых незащищенных слоев населения.
На данный момент я вижу развитие всей сферы в виде баланса между государственным регулированием и осознанной анонимностью.
Платить налог, когда государство выполняет свои социальные обязательства, не самая страшная цена за гарантии и безопасность использования DeFi продуктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210211/833021628.html