Тренд 2020 и начала 2021 года — активное развитие DeFi сектора. Этакого особняка внутри всей криптосферы. Пожалуй, о доходностях фарминга в 3000% годовых не слышал только совсем далекий от финансовых новостей человек.

Прекрасный новый мир, где больше не нужны будут посредники, а роль связок для любых действий будут выполнять смарт-контракты – это мечта всего криптокоммьюнити.

Давно пора перейти на новый тип прямых взаимоотношений, но при этом сохранить уровень контроля над рисками, который раньше выполняли те самые посредники. Благодаря движению в эту сторону появился децентрализованный банкинг с автоматическим скоррингом или, например, децентрализованное страхование.

Конечно, это не могло остаться незамеченным со стороны государств. Поэтому предложение Конгресса США о налогообложении всей сферы — оказалось вполне ожидаемым. Было бы странно, если бы государства пропустили огромный финансовый поток, утекающий из реального сектора в сторону DeFi, и оставили бы его без налогообложения.

Правда, я сомневаюсь, что уже сейчас у представителей власти есть четкий план, каким образом не столько собирать налоги, сколько вообще контролировать наличие прибыли пользователей децентрализованного сектора, ведь в большинстве случаев все это достаточно анонимно и сложно для отслеживания.

В заявлениях, которые мы слышим от регуляторов США, есть позитивные сигналы — наличие мягкой риторики по отношению к сфере. В них, например, не используется слово "запретить", а только "регулировать", "продумать налогообложение, чтобы оно не мешало развитию".

Все это говорит о том, что государства постепенно начинают понимать неотвратимость перехода на децентрализованное управление финансами и хотят возглавить этот процесс.

С одной стороны, многие первоначальные представители криптосферы относятся к этому крайне негативно, ведь это они создавали общество без контроля.

Но, с другой стороны, надо понимать, что отсутствие регулятора приводит так же и к негативным последствиям в виде роста числа мошеннических схем, от которых обычно страдают наименее защищенные слои населения. Налогообложение как способ контроля приводят, хотя бы частично, к неким гарантиям для рядовых пользователей DeFi продуктов, а значит, к популяризации сферы в принципе.

Или, например, только появление регуляции позволило крупным институциональным клиентам выйти на этот рынок, что вылилось в огромный прирост стоимости всех активов.

Государственный контроль хотя и может в будущем вызывать некий дискомфорт для каждого отдельного пользователя этими продуктами, с другой стороны, крайне позитивно в целом скажется на развитии всей отрасли.

Пока мы все еще живем в мире фиатных денег и контроля за безопасностью со стороны властей, поэтому стоит понимать, что такое изменение процессов вполне естественно и даже во многом позитивно. Сможем ли мы перейти на полностью децентрализованный мир и к саморегулирующим себя структурам в финансах и других отраслях, конечно, покажет время. Примерно такую концепцию пропагандирует DAO.

По моему мнению, автоматизированные системы скорее будут оптимизироваться с точки зрения максимальной финансовой эффективности. Это приведет к постепенному исчезновению социальных функций и негативным последствиям для самых незащищенных слоев населения.

На данный момент я вижу развитие всей сферы в виде баланса между государственным регулированием и осознанной анонимностью.

Платить налог, когда государство выполняет свои социальные обязательства, не самая страшная цена за гарантии и безопасность использования DeFi продуктов.