Индексы S&P, NASDAQ и Dow Jones накануне снова колебались около нулевой отметки на фоне более низкой, чем ожидалось инфляции, а также несмотря на новости о рекомендации ВОЗ по использованию вакцины от AstraZeneca для всех старше 18 лет. Кроме того, содержание звонка Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином не порадовало инвесторов, так как президент США поднял ожидаемо острые темы прав на интеллектуальную собственность и нарушения прав человека в Китае и Гонконге.

Nokia предоставила нейтральные квартальные финансовые результаты. Выручка составила €6 568 млн на уровне консенсус-прогноза. В разрезе регионов рост выручки наблюдался в Северной Америке (+19%), Европе (+2%), в то время как в азиатском регионе выручка показала снижение на 15%. Операционная прибыль компании превысила консенсус-прогноз, составив €1 090 млн (операционная маржа составила 16,6%). При этом необходимо отметить, что превышение операционной прибыли над консенсус-прогнозом было связано с единовременными доходами: прибыль полученная в рамках венчурных инвестиций (€100 млн) и прочими доходами (€150 млн). Менеджмент предоставил прогноз на 2021 год: выручка ожидается на уровне €20,6-21,8 млрд (-5% г/г) при операционной маржинальности на уровне 7-10%.

Мы оцениваем это нейтрально. Новый менеджмент компании предоставил «осторожный» прогноз на 2021 г., учитывая потерю рыночной доли в Северной Америке и необходимость дополнительных инвестиций в R&D (что окажет давление на операционную маржинальность). Долгосрочные прогнозы по развитию компании менеджмент планирует предоставить в рамках Capital Market Day, который пройдет 18 марта 2021 г. (на наш взгляд, прогнозы будут достаточно консервативными). Кроме того, в рамках Capital Market Day менеджмент предоставит комментарий по дивидендной политике. Напомним, дивидендные выплаты были приостановлены в 2019 г. на фоне необходимости роста инвестиции в R&D.

Helmerich & Payne объявила результаты за финансовый квартал в рамках ожиданий. Выручка в $241 млн оказалась на 1% выше консенсус-прогноза на рынке, а чистый убыток на акцию в $0,86 хуже ожиданий на 11%. Операционная рентабельность EBITDA в —0,5% хуже ожиданий в 2,8%, но лучше результата за предыдущий квартал в —2,5%. Год назад рентабельность по EBITDA была на уровне 25,6%.

По нашим оценкам, это нейтральная новость. Менеджмент спрогнозировал увеличение законтрактованных буровых к концу этого квартала с 90 до 105-110 штук (год назад было 192 до эпидемии). Цены на нефтяном рынке уже восстановились до уровня до пандемии, но утилизация буровых вышек у компании пока ещё низкая (порядка 40%). Надо отметить, что восстановление активности бурения в США происходит всё же быстрее, чем мы предполагали ранее.

Денежные средства на балансе на конец отчетного квартала сократились до $374 млн, возвращая компанию в чистый долг объемом $108 млн (квартала назад денежных средств было больше долговых обязательств на $7 млн). Менеджмент планирует потратить на капитальные вложения $85-105 млн (даже меньше, чем в прошлом году в $141 млн), что позволяет компании сохранять финансовую устойчивость даже в столь сложный период.