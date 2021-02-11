Инфляция в России снова начала расти, за неделю со 2 по 8 февраля уровень потребительских цен поднялся на 0.2%, с начала года рост инфляции составил 0.9%, а годовые показатели поднялись до 5.3%. Обращает на себя внимание опережающий рост цен на муку и хлеб, а также "неожиданный" рост цен на электротовары, цена на пылесосы по данным Росстата за неделю выросла на 1.1%.

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Все прекрасно знают, что цены на электротовары с начала года поднялись в среднем на 20%, а у Росстата тот же пылесос за год вырос всего на 2%. Что это за пылесос, какого года выпуска, в какие магазины звонят или дают запросы специалисты Росстата абсолютно непонятно. Не нашел я в таблице Росстата бананы, их там нет, видимо таблицу составляли еще в СССР, где не было ни бананов, ни секса.

А между тем, бананы стали исчезать, цены выросли на 40%. В Минфине начали кое-что понимать, и вчера на аукционах выкатили хорошую премию. Доходности по ОФЗ идут вверх, вместе с инфляцией. Теперь ждем, что скажет «начальник транспортного цеха», что скажет ЦБ на заседании в пятницу.

Если стилистика заявления совпадет с еженедельными отчетами Росстата, то появится высокий риск того, что в этом макроэкономическом цеху начнут пропадать большие группы инвесторов.