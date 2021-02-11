Прогноз результатов "Норникеля" за II полугодие: рост EBITDA на 40%
16 февраля Норникель представит финансовые результаты за 2-е полугодие 2020 г.
Мы ожидаем, что компания нарастит выручку на 20% г/г, до 8,7 млрд долл. EBITDA увеличится на 40% г/г, до 5,9 млрд долл. благодаря снижению рублевой части издержек вследствие девальвации рубля. Свободный денежный поток сократится на 17% г/г, до 2,2 млрд долл. в результате наращивания запасов.
Однако сильные результаты 2-й половины 2020 г. не станут для рынка большим сюрпризом, а динамика котировок будет определяться решением по дивидендам и дальнейшим развитием ситуации вокруг штрафов.
Перенос части продаж на текущий год и возобновление ралли цен на цветные металлы обеспечит сильные финансовые показатели по итогам 2021 г. Согласно нашему консервативному прогнозу, в 2021 г. выручка Норникеля вырастет на 13% г/г, EBITDA – на 26%, до 9,7 млрд долл., что обеспечит рекордные за всю историю компании дивиденды.
Авария и штрафы будут постепенно уходить в прошлое, и на передний план выйдет новая дивидендная политика, которая может быть принята уже в 2022 г.
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