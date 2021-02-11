Ключевая ставка пока останется без изменений
На завтрашнем заседании Совет директоров Банка России оставит ключевую ставку без изменения на уровне 4,25%. Основная причина – временный характер наблюдаемого всплеска инфляции. К тому же с момента предыдущего заседания 18 декабря 2020 г. при неизменном уровне ключевой ставки ужесточение кредитных условий фактически произошло, в частности, бескупонные доходности по кривой ОФЗ выросли на 25-45 б.п. на сроках от 3 лет.
Динамика ключевой ставки в течение 2021 г. во многом будет зависеть от инфляционной динамики и инфляционных ожиданий. При этом наиболее вероятен сценарий резкого снижения годовых темпов инфляции существенно ниже целевого уровня Банка России (4,0%), однако, сценарий сохранения инфляции выше целевого уровня пока полностью исключить нельзя.
В то же время предпосылок для снижения инфляции существенно больше. Во-первых, ее текущее ускорение вызвано быстрым ростом цен на ограниченном количестве рынков, часть из которых – в частности, цены на плодоовощную продукцию (рост на 16% г/г), сахар (на 64% г/г) – после интенсивного роста могут перейти в режим снижения в конце следующего года в силу эффекта базы. Во-вторых, существенным дезинфляционным фактором остается низкий рост цен на услуги, который в наибольшей степени зависит от ситуации с доходами населения и в наименьшей – от дисбалансов отдельных рынков.
Рост цен на платные услуги, за исключением тарифов естественных монополий, остается на уровне около 2,4% – существенно ниже целевого уровня Банка России и свидетельствует о низком росте доходов населения.
На предстоящем заседании Банк России будет острожен в своих комментариях: период резкого ускорения инфляции, возможно, подходит к концу, в начале февраля была зафиксирована нулевая недельная инфляция, а курс национальной валюты после недолгого периода волатильности возобновил тенденцию к укреплению. В этих условиях с высокой вероятностью Банк России укажет на необходимость дальнейшего мониторинга инфляции и ее драйверов, главным образом динамику курса рубля, мировых цен на продовольствие и доходов населения, и подчеркнет готовность адаптировать политику в зависимости от изменения инфляционных ожиданий и своих прогнозов по инфляции.
Решение по ключевой ставке и комментарии Банка России вряд ли окажут существенное влияние на котировки рубля. Рынок ожидает сохранения ключевой ставки на неизменном уровне и с высокой вероятностью окажется прав.
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