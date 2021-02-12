Торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами снижения стали акции М.видео (-2,90%), а в лидеры роста на фоне новостей попали бумаги Группы Черкизово (+4,17%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73-74.

Банк России проведет заседание по монетарной политике. Мы ожидаем, что ключевая ставка будет оставлена на уровне 4,25% годовых. Условия для ее снижения сейчас нет, несмотря на рост цены на нефть. Уровень инфляции на внутреннем рынке повысился, и, возможно, не прошел пик. Восстановление торгового баланса происходит медленно из-за инфляции импорта, и заметного укрепления рубля не происходит. Банки не готовы снижать ставки по кредитам на внутреннем рынке, спрос на кредитование во всех сегментах и без того высок. Спрос на ОФЗ, напротив, упал. Риторика релиза, по всей видимости, будет мягкой, прогноз по ставке будет допускать ее снижение в будущем. Возможность для этого откроется при спаде инфляции к 4,5% не ранее конца второго квартала. Реакция рынка на итоги заседания ЦБ, скорее всего, будет нейтральной.

Инфляция возобновила рост. Что на это скажет Банк России в пятницу?

Торговая идея: Полюс (+0,50%), спек. покупка, цель: 15 500 руб. Драйвером роста станет повышение спроса на защитные и альтернативные активы. Уровень 14 200 руб. пока можно считать сильной поддержкой.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Индекс Мосбиржи проведет сессию в пределах 3400-3450 пунктов.