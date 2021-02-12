Российский рынок акций вчера подрос на 0,4%. Однако торги проходили очень вяло, обороты резко упали. Идей нет. Складывается впечатление, что многие, даже спекулянты, просто не решаются на какие-либо действия: поводов для роста нет, а продавать акции жалко.

Примерно такая же картина наблюдается и на американском рынке акций, который три дня лежит в очень узком боковике вблизи от исторических максимумов. Это неплохо: ясно видно отсутствие желания корректироваться, а за это время рынок снимает краткосрочную техническую перекупленность.

Удивила вчера нефтянка, выросшая на начале снижения нефти и укреплении рубля. Как-либо убедительно объяснить эту аномалию сложно.

Сегодняшнее утро выглядит не очень радужным для «быков». Потихоньку снижаются американские фьючерсы, в минусе товарные активы, включая нефть, которая, похоже, начала долгожданную коррекцию. Кроме сильнейшей технической перекупленности, в пользу распродаж нефтяных контрактов говорит и «крест», нарисованный на дневном графике позавчера. Сегодня с утра котировки ушли под отметку 61 доллар за баррель, а при пробитии 60 долларов распродажи могут ускориться. Технической целью снижения является район 55 долларов за баррель.

Так что открытие нас сегодня ждет в «красной» зоне. Но далеко не факт, что после утренней просадки «медведи» начнут усиливать позиции. Особых поводов для этого нет.

Какие-то конкретные рекомендации по бумагам на сегодня давать не будем. Пока картина складывается такая, что и сегодня, по крайней мере в первой половине дня, торги пройдут вяло и без принципиальных изменений.

Сегодня Банк России примет решение по ключевой ставке. Ожидаем, что показатель останется неизменным, что уже заложено в текущих котировках рубля. При этом можно ожидать, что регулятор ужесточит риторику, давая намеки на возможное скорое повышение ставки.

Внешний фон для рубля сегодня также не очень благоприятный. Кроме снижения нефти и металлов, затормозилось снижение доллара к корзине мировых валют. Пара евро-доллар ушла выше 1,21, но развивать успех пока не торопится.

Если во вне не произойдет позитивных сдвигов, то пара доллар-рубль может закрыть день выше отметки 74, в том числе из-за традиционного по пятницам перевода средств частью инвесторов в валюту.

Основная угроза для «россиянина» исходит с рынка ОФЗ, который вроде бы отскочил на снятии санкционных рисков, но вот уже три дня снова падает и вчера обновил минимумы года.

Именно для поддержки доходностей ОФЗ ЦБ и может дать сигнал на повышение ставки.



