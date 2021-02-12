По итогам торгов 11 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,43% до 3414,32 п., а РТС поднялся на 0,9% до 1461,33 п. В течение дня отечественный рынок чутко реагировал на изменение цены на нефть и настроения на внешних площадках. Нефть Brent уходила под $61 за баррель, но смогла ликвидировать часть потерь. Впрочем, это также было недолго, поскольку к полуночи в Москве Brent ушла к $60,80. Европейские индексы провели далеко не лучший день, но германский DAX смог подрасти на 0,77%, хотя в Лондоне и Париже индексы упали. В США торги начинались позитивно, но затем индексы ушли в минус, а закрыли день разнонаправленно, хотя данное обстоятельство российские инвесторы смогут отыграть уже в пятницу. Активность была весьма скромной. По итогам регулярной сессии объём сделок на основной секции Московской биржи составил лишь 56,566 млрд рублей, что более чем на четверть меньше предыдущего дня. Сектор нефти и газа смог подняться на 0,55% за счёт своих лидеров «Роснефти» (+1,94%) и «ЛУКОЙЛ» (+1,32%). Сектор химии и нефтехимии оказался лидером дня с ростом на 0,83% во многом благодаря бумагам «ФосАгро», которые выросли на 1,3%. Потери были в электроэнергетике (-0,8%) и телекоммуникациях (-0,43%).

«Интер РАО» потеряла почти 0,7% капитализации. Компания снизила выработку электроэнергии в 2020 году на 18,5%, а прибыль по РСБУ упала на 8,8% до 19,87 млрд рублей. Группа «Черкизово» (+4,17%) по итогам 2020 года увеличила чистую прибыль по МСФО более чем вдвое до 15,2 млрд рублей с 6,8 млрд рублей в 2019 году. Выручка группы выросла на 7,2% до 128,8 млрд рублей. Кроме того, совет директоров «Черкизово» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2020 года в размере 134 рубля на акцию. Годовое собрание акционеров, в повестку дня которого включён вопрос о дивидендах, пройдёт 25 марта. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 февраля. Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 5 апреля. Одно лишь огорчает в отчётности, что в IV квартале отмечен существенный рост издержек из-за подорожания кормов на внутреннем рынке. Акции НЛМК потеряли почти 0,3%. Совет директоров рекомендовал дивиденды за IV квартал в размере 7,25 рублей на акцию. С итогом предыдущих выплат общая сумма выплат за 2020 год составит 21,64 рублей, или более 10% доходности при текущей цене 206,66 рублей за акцию. Дата закрытия реестра пока не определена. Компания также опубликовала свой отчёт по МСФО. Выручка за IV квартал выросла на 7%, показатель EBITDA поднялся на 54% до $890 млн, свободный денежный поток упал на 4% до $229 млн. И, наконец, чистая прибыль увеличилась на 79% относительно предыдущего квартала до $558 млн. Отметим падение расписок TCS Group на 1,92% после того, как свершилось их включение в стандартны MSCI Russia. По сути, на текущий момент новых ярких идей в бумаге нет. Также подешевели бумаги OZON Holdings на 1,45%. В последнее время её разогревали на аналогичных ожиданиях, но возможность реального включения в MSCI Russia находится на расстоянии многих месяцев. Лидером в составе индекса МосБиржи стали бумаги iQIWI (+2,17%), хотя в первой половине дня по ним проходила жёсткая фиксация прибыли.

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Нефть дешевеет, а контракты на промышленные металлы демонстрируют разнонаправленное движение. Сырьевые валюты преимущественно под небольшим давлением. На работающих азиатских фондовых площадках также преобладают продажи. В начале дня российский рынок может уйти в минус, а рубль немного ослабнуть.







