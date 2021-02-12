Вчера доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,38% годовых (+8 б.п.). Цены ОФЗ снижались при относительно небольших объемах торгов, что может быть связано с опасениями ужесточения риторики ЦБР относительно перспектив денежно-кредитной политики на сегодняшнем заседании. Внешний фон складывается нейтрально для рынка рублевых облигаций. Цены на нефть умеренно снижаются, оставаясь выше 60 долл за баррель Brent. Спрос на локальные бонды развивающихся стран сохраняется. ОФЗ второй день демонстрируют динамику существенно хуже бенчмарков. Отметим, что с доходностью около текущего уровня 10-летние ОФЗ торговались в в апреле прошлого года при ценах на нефть около 30 долл за баррел и ключевой ставке 5,5% годовых.

Сегодня ждем сохранения ключевой ставки на уровне 4,25% годовых. Динамика ОФЗ будет зависть от риторики регулятора относительно инфляционных рисков и перспектив повышения ключевой ставки.