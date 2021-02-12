Российский рынок акций в четверг показал нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи консолидировался возле уровня 3400 п. Амплитуда колебаний была пониженной. Несмотря на возобновившееся укрепление рубля, чуть лучше рынка на этот раз выглядели экспортеры: нефтегазовый и металлургический сектора.

Обращаем внимание на резкое снижение оборотов торгов. В акциях индекса наторговали на 63 млрд руб. Это минимальный уровень для этого года. Для сравнения, в среднем с начала января торговые объемы составляют 100 млрд руб. (дневная + вечерняя сессии).

Спад активности участников — это отражение дефицита идей и пониженной волатильности на западных площадках. К тому же на ряде азиатских рынков вчера был выходной. Если не будет какого-то новостного триггера, то и сегодня активность на российском рынке останется невысокой. Допускаю, что при сохранении такой ситуации в течение нескольких сессий все это может привести к снижению акций самой Московской биржи.

На рынке США и Европы накануне преобладала нейтральная динамика. Индекс S&P 500, несмотря на нахождение в шаге от новых максимумов, не начинает активно корректироваться при первых же признаках торможения фазы роста. То есть критической массы желающих фиксироваться еще не накопилось. Наоборот, на дневном графике мы вновь наблюдаем ползучий трендовый рост, характерный для последних лет. Важные технические уровни сопротивления по S&P 500 расположены лишь около 3400–3420 п.

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В то же время на рынке облигаций ситуации развивается по негативному сценарию. После незначительного отскока индекса ОФЗ (RGBI) в последние дни мы вновь видим распродажи. В четверг котировки опустились до минимального уровня с апреля прошлого года. Локальная волна укрепления рубля при этом не помогает. Причин для смены настроений на долговом рынке пока нет.

Центральным событием сегодня станет заседание Банка России. Итоги традиционно опубликуют в 13:30 МСК. Все 26 опрошенных Reuters аналитиков ждут сохранения ключевой ставки на уровне 4,25%. О ее снижении речи сейчас не идет, учитывая инфляцию. Наоборот, даже появляются мнения, что ставку вообще можно было бы поднять.

На наш взгляд, ЦБ займет нейтральную позицию и дождется прохождения расчетного пика инфляции в феврале–марте. После этого ожидается ее плавное снижение, так что и ключевая ставка может оставаться на 4,25% еще в течение нескольких заседаний.

Реакция рынка акций на решение Банка России, скорее всего, будет нейтральной. В фокусе комментарии регулятора об оценке инфляционных ожиданий. В 15:00 МСК состоится пресс-конференция главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной.

В курс USD/RUB уже заложено сохранение ставки на 4,25%, так что колебания рубля в пятницу на фоне решения ЦБ могут быть незначительными. В последние заседания реакция, как правило, была нейтральной, так как интрига по решению ЦБ чаще всего отсутствовала.

Пара USD/RUB накануне опустилась к минимумам за месяц в районе 73,6. Умеренный потенциал для дальнейшего укрепления рубля все еще сохраняется. В качестве среднесрочной целевой зоны торможения по доллару ранее выделяли широкую область 72,6–73,2. Она по-прежнему актуальна, но конкретно сегодня движению к этим отметкам помешает локальный откат цен на нефть, который может не ограничиться 1–2 сессиями.

В центре внимания

Черкизово (+4,2%). Компания сильно отчиталась за IV квартал и рекомендовала рекордные за всю историю дивиденды (134 руб.). Потенциальная доходность составляет 6,5%. Кроме того, за I полугодие 2020 г. Черкизово заплатила 48,79 руб. Умеренно позитивный взгляд по бумагам компании.

НЛМК (-0,4%) также опубликовал отчет и дал рекомендацию по квартальным дивидендам (7,25 руб. или 3,5%). НЛМК в 2021 г. способен стать одним из лидеров на российском рынке акций по дивидендной доходности, которая может превысить 15%. Что касается отчета за IV квартал, то результаты оказались лучше ожиданий, в том числе по показателю EBITDA.

Qiwi (+2%). Рост бумаг накануне — это эхо того импульса роста, который был 8–9 февраля. Корпоративных новостей, способных оправдать то движение, так и не появлялось. Какие-то локальные ориентиры в сложившейся ситуации определить достаточно сложно. Важным триггером будет отчет за 2020 г., который, вероятно, будет опубликован в марте.

Яндекс (+1%). Акции растут четвертую сессию подряд, уверенно опережая рынок. Котировки приблизились к ключевому уровню 5400 руб., который ранее дважды останавливал подобные импульсы роста. На горизонте года нет ожиданий существенного потенциала роста относительно текущих значений, однако в случае закрепления выше 5400 руб. допускаем краткосрочное ускорение.

TCS Group (-1,8%). Бумаги ранее позитивно отреагировали на включение в индекс MSCI Russia, однако оптимизм инвесторов быстро иссяк. Активизировались продавцы, фиксирующие заранее открытые длинные позиции. Подобную ситуацию осенью наблюдали в расписках Mail.ru Group. Осторожный взгляд в краткосрочной перспективе.

OZON (-3,4%) и АФК Система (-1,8%). Сохраняется повышенная волатильность в бумагах Ozon, что сказывается и на соответствующей динамике акций АФК, так как вес доли в онлайн-ритейлере уже сопоставим с весом другой крупнейшей дочки Системы — МТС. Ранее уже отмечали, что справедливая оценка Ozon может сильно различаться в зависимости от того, как быстро будет расти доля на рынке онлайн-ритейла. Поэтому важность квартальных отчетов компании сильно возрастает. Сейчас о какой-то существенной недооценке говорить не приходится.

Среди важных корпоративных событий сегодня ожидается публикация отчета за IV квартал 2020 г. по МСФО у Роснефти. Отчет также может опубликовать и Башнефть.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,75%, нефть Brent в минусе на 0,25% и находится около уровня $60,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть ниже уровня закрытия четверга.



