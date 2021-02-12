Сектор российских еврооблигаций: день выдался на редкость спокойным. За исключением суверенной кривой, сбросившей по доходности вместе с другими ЕМ около 2 б. п., вчерашний день в сегменте российских евробондов характеризовался минимальными ценовыми изменениями. Отметим, что доходности длинных UST пытаются закрепиться на недавних постковидных максимумах – так доходность 30-летней бумаги находится в шаге от 2%-й отметки.

Сектор ОФЗ: цены еще на 30 б. п. вниз. Улучшение ситуации с ликвидностью у банков не изменило картины на рублевом долговом рынке, который продолжает переписывать многомесячные ценовые минимумы. Теперь на рынок стал особенно давить фактор первичного предложения. Напомним, что позавчерашние аукционы прошли с давно невиданными ценовыми дисконтами, что, естественно, транслируется и на вторичный рынок, сбивая цены бумаг. В результате, вчера, например, подешевели инфляционные линкеры – из-за того, что Минфин дал по одному из таких выпусков в среду очень хороший дисконт на аукционе. В условиях роста инфляционного давления такая ситуация выглядит нелогично. Вчера агентство Bloomberg распространило комментарий замглавы Минфина Тимура Максимова, согласно которому ведомство пока не планирует возвращаться на рынок с флоатерами. Напомним, что именно за счет флоатеров была выполнена весьма амбициозная программа по размещению нового госдолга в прошлом году.



