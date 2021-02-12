Новый пакет помощи авиакомпаниям США насторожил инвесторов
Авиакомпании США получат третий пакет помощи из бюджета – на $14 млрд. Профильный комитет нижней палаты Конгресса одобрил данный проект с небольшим перевесом в голосах. Помощь авиакомпаниям будет, как и в предыдущие два раза, направлена на выплату зарплат пилотам, бортпроводникам и другим сотрудникам, оказавшимся под угрозой сокращения. $14 млрд будут включены в более широкий президентский пакет помощи для экономики на сумму $1,9 трлн. Это было неожиданностью для рынков, поскольку изначально план Байдена не включал в себя поддержку авиакомпаний.
Средства нашлись после того, как крупнейшие авиакомпании фактически выставили ультиматум властям: American и United на днях сообщили, что будут вынуждены сократить дополнительно 27 тысяч человек, если до 1 апреля им не окажут поддержку из бюджета. Как и в предыдущие переговорные раунды, они это связали с сохранением закрытых границ и продлением локдаунов. При этом не все представители отрасли требуют поддержки от государства. Региональные и бюджетные авикомпании в США, напротив, анонсировали наем новых сотрудников уже этой весной без привязки к субсидиям.
Рынок, прежде позитивно принимавший новости о государственной помощи в адрес авиакомпаний, в этот раз воспринял их с напряжением.
Акции American снизились на последней сессии на 2,4%, United – на 0,8%. Их конкурент Spirit Airlines подешевел более чем на 8% – правда, в большей мере из-за публикации слабой отчетности.
Позитивный импульс в акциях American Airlines, заданный недавним отчетом, сейчас заметно ослаб, но это можно считать хорошей точкой для входа в ее бумаги. Сейчас она торгуется около $17 за штуку, что находится у нижней границы ее среднесрочного тренда. К лету акции AAL могут вновь подняться выше $20, а это дает потенциал роста более 17%.
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