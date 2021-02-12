Ещё один тревожный сигнал с американского рынка акций — гигантские объёмы торгов. За последнюю неделю средний показатель приблизился к 16 млрд акций в день. Больше было только в разворотный момент 25 марта прошлого года и в 2009 году, когда поле осеннего обвала 2008 года рынки вошли в бычью фазу.

Большие объёмы на пиках рынка, будь то снижение или рост, верный сигнал разворота. Теперь осталось ответить а вопрос — каким будет это падение, стремительным или затяжным. Судя как торгует толпа инвесторов-новобранцев, падать будем быстро и жестко.