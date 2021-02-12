По итогам заседания 12 февраля Совет директоров Банка России принял ожидаемое решение оставить ключевую ставку без изменений на уровне 4,25%. Несмотря на всплеск инфляции, регулятор ожидает сильное замедление инфляции по итогам 2021 г. до уровня 3,7-4,2%, повысив прогноз с 3,5-4,0%, который публиковал в декабре.

Оценки Открытия Research также предполагают существенное замедление инфляции — до уровня 3,5%.

В качестве причин замедления инфляции можно выделить три основных фактора. Во-первых, текущие годовые темпы инфляции (5,2% г/г) включают в себя высокий рост потребительских цен в марте-апреле 2020 г., составивший 1,4%, и после ухода этого периода из базы расчета годовые темпы роста инфляции снизятся. Во-вторых, текущее ускорение инфляции вызвано быстрым ростом цен на ограниченном количестве рынков, часть из которых после интенсивного роста могут перейти в режим снижения в конце следующего года в силу эффекта базы. В-третьих, сохранение низкого роста дохода населения и роста цен на платные услуги: за исключением тарифов естественных монополий, рост остается на уровне около 2,5%

Решение Банка России в целом соответствует духу тезисов, упомянутых в вышедшем 9 феврале докладе МВФ. В документе отражено, что Банк России "рассматривает интервал инфляции от 3,5% до 4% на конец 2021 г. (прежняя оценка регулятора) как согласующийся с целевым ориентиром" и "уделяет значительное внимание " динамике инфляционных ожиданий, высоким темпам роста кредитования и ситуации в отраслях потребительского спроса, которые, по оценке Банка России, затронуты спадом в относительно небольшой степени. Это может поддерживать "выжидательный подход" при формировании денежно-кредитной политики.

Решение по ключевой ставке и комментарии Банка России, как и ожидалось, не оказало влияние на рынки, поскольку совпало с ожиданиями.