К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе ввиду ухудшения внешнего фона, но отступили от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 1,05%, до 3378,55 пункта. Индекс РТС снизился на 2,17%, до 1429,6 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 1,2% против доллара и евро, ускорив снижение после подведения итогов заседания ЦБ. Доллар стремился к 74,50 руб., а евро поднялся к 90 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25%, в релизе подтвердив намерение постепенно переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. Прогноз по росту ВВП России в этом году регулятор сохранил на уровне 3-4%, а по инфляции – повысил до 3,7-4,2%.

С технической точки зрения валютные пары рубля с долларом и евро со второй половины декабря показывают более низкие минимумы и более высокие максимумы, что может стать предвестником возвращения к среднесрочному восходящему тренду, то есть ослаблению рубля. Так, пара доллар/рубль, с одной стороны, еще не в полной мере реализовала потенциал краткосрочной коррекции (к 73 руб.), но уже идет наверх, а при закреплении выше 74,80 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и вовсе может закрепиться выше 76-77 руб. Схожая ситуация наблюдается в паре с евро, который при преодолении 90,50 руб. может направиться к 92-93 руб. Ситуация изменится при закреплении валютных пар ниже поддержек 73 руб. и 88,30 руб. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).