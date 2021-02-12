Рубль может перейти к среднесрочному ослаблению
К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе ввиду ухудшения внешнего фона, но отступили от минимумов дня. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск упал на 1,05%, до 3378,55 пункта. Индекс РТС снизился на 2,17%, до 1429,6 пункта.
Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 1,2% против доллара и евро, ускорив снижение после подведения итогов заседания ЦБ. Доллар стремился к 74,50 руб., а евро поднялся к 90 руб. ЦБ РФ на очередном заседании ожидаемо сохранил процентную ставку на уровне 4,25%, в релизе подтвердив намерение постепенно переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. Прогноз по росту ВВП России в этом году регулятор сохранил на уровне 3-4%, а по инфляции – повысил до 3,7-4,2%.
С технической точки зрения валютные пары рубля с долларом и евро со второй половины декабря показывают более низкие минимумы и более высокие максимумы, что может стать предвестником возвращения к среднесрочному восходящему тренду, то есть ослаблению рубля. Так, пара доллар/рубль, с одной стороны, еще не в полной мере реализовала потенциал краткосрочной коррекции (к 73 руб.), но уже идет наверх, а при закреплении выше 74,80 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и вовсе может закрепиться выше 76-77 руб. Схожая ситуация наблюдается в паре с евро, который при преодолении 90,50 руб. может направиться к 92-93 руб. Ситуация изменится при закреплении валютных пар ниже поддержек 73 руб. и 88,30 руб. соответственно (нижние полосы Боллинджера дневных графиков).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210212/833031710.html