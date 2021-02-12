Основные рынки под вечер пятницы перешли к коррекции. В преддверие длинных выходных в США (понедельник 15 февраля – Президентский день) инвесторы частично выходят из длинных позиций, снижая риски. Это привело к тому, что все основные американские индексы на открытии основной сессии находятся в красной зоне. Европа торгуется разнонаправлено, но ключевой индекс DAX теряет до 0,5%. Азиатские рынки по-прежнему закрыты в связи с праздниками и поддержку индексам развивающихся стран не оказывают.

Нефть снижается почти на 1%, или около 50 центов на конец дня. Минимум в течение сессии составил $60,35 за баррель по марке Brent, хотя еще двое суток назад мы видели уровни около $61,7. Поводом для коррекции в нефти могли послужить новости о продвижении экологического пакета Байдена в США: администрация готова потратить на «зеленую энергетику» $100 млн. Сумма небольшая, но сам тренд на декарбонизацию играет против роста спроса на нефть.

РТС показывает самое глубокое снижение за последние две недели – порядка 2%. На минимумах рынок доходил до 1420 пунктов, но позже отыграл более 10 пунктов вверх. Большую часть этой неделе рынок держался выше 1450 пунктов и теперь, вероятно, вернется туда не раньше вторника. Причин для усиления коррекции сейчас не наблюдается. Уровень 1430 служит уверенной поддержкой и хорошим стартом для возобновления ралли на следующей неделе.

Индекс Мосбиржи снижается на 1%, торгуясь около 3380 пунктов, при том что на этой неделе рынок уходил выше 3460 пунктов. В течение дня снижение доходило до минимумов этого месяца – 3340, но просадка впоследствии была по большей части выкуплена. Это хороший сигнал для рынка. Игроки настроены на то, чтобы удержать растущий тренд. В начале недели Индекс Мосбиржи может вновь закрепится выше 3400 пунктов.

Среди основных бумаг наиболее сильный прирост показывает к концу дня Мечел, (+2,2%), за ним следует ПИК (+1,8%) и Новатэк (+0,9%). Последняя из перечисленных бумаг с начала года пребывает в поисках нового тренда, удерживая очень широкий коридор значений от 1260 рублей до 1430. Компания является одной из наиболее перспективных в этому году – в связи с ожиданиями восстановления спроса на мировом рынке газа. Поэтому выход на уровни 1400-1430 может состояться уже в ближайшие недели. Это дает потенциал роста до 7%.

Российский рубль к концу недели довольно резко развернулся в сторону падения. Доллар за сессию прибавлял более 90 копеек, евро – около 80 копеек. Триггером для их роста стало падение цены на нефть, а также близость трехдневных выходных на валютном рынке (по паре USD/RUB с расчетами TODAY торгов в понедельник не будет): в ожидании перерыва инвесторы фиксируются в твердых валютах.

В начале недели, вероятнее всего, рубль вернется к тренду на укрепление. Общий фон этому способствует. Не только на внешних рынках, но и на внутреннем. После решения ЦБ сохранить ставку и заявлений о риске роста инфляции рубль на пятничных торгах начал постепенно возвращать часть утраченных позиций против доллара и евро: инвесторы не исключают рост ставки в обозримом будущем.



