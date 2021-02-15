Равновесие сохраняется
На фондовых площадках наблюдалась повышенная волатильность. Лидерами роста незадолго до отчета стали акции НОВАТЭКа (+3,22%). В аутсайдерах оказались бумаги М.видео (-2,79%). Пара USD/RUB закрылась ниже отметки 74.
Банк России сохранил ключевую ставку. Главным риском названы проинфляционые факторы. Прохождение пика инфляции ожидается на горизонте месяца, однако к концу года инфляция ожидается в диапазоне 3,7-4,2%. Шансы на снижение ставки в этом году невысоки. Председатель ЦБ объявила о фактическом завершении цикла смягчения монетарной политики. Но во многом это будет зависеть от темпов восстановления мировой и российской экономики (ВВП России по итогам года вырастет на 3-4%), а также от политики ФРС и инфляции в США. Вероятность снижения ставки крайне мала, но мы не ожидаем и ее скорого повышения, если не усилится инфляция и не начнется ощутимое ослабление рубля.
Игроки не испугались внешних рисков. Новости внешней политики спровоцировали распродажу ОФЗ нерезидентами еще в четверг, в пятницу тенденция усилилась и распространилась на рынок акций. Основные индексы теряли более 1%, причем падение наблюдалось практически по всему спектру бумаг, что бывает крайне редко. Однако к середине дня негатив начал отыгрываться, а к вечеру рынок вышел в зеленую зону. Мы полагаем, что в ближайшее время влияние международных инвесторов и внешнеполитических факторов на рынок будет умеренным.
Ожидаем разнонаправленную динамику. В США выходной, торговая активность будет снижена. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Индекс Мосбиржи проведет сессию в пределах 3400-3450 пунктов.
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