По итогам пятницы Индекс Мосбиржи сумел прибавить 0,4%, хотя начало дня было разочаровывающее. Российский рынок сильно упал на словах главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия готова к разрыву отношений с ЕС в случае, если санкции Евросоюза будут болезненными для российской экономики.

Но просадка была использована для наращивания лонгов.

Неожиданно очень сильный отчет выпустила «Роснефть», которая стала одним из лидеров последней сессии. Считаем, что потенциал роста бумаги далеко не отыгран, а сама компания стоит неоправданно дешево. В том числе, в текущей капитализации «Роснефти» практически не заложена стоимость проекта «Восток Ойл».

Техническая картина по «Роснефти» позитивна: бумага по итогам прошлой недели закрылась выше сопротивления 490 руб, и теперь может смело идти на неоднократное обновление исторических максимумов.

Несмотря на политические катаклизмы и санкционные риски, не думает утихать приток западного капитала в российские акции. Это дает сигнал на продолжение роста прежде всего Сбербанка и «Норильского Никеля».

Менее радужная ситуация с акциями золотодобытчиков. Золото в последнее время сильно отстает от роста других сырьевых активов и никак не может закрепиться выше отметки 1850 долларов за тройскую унцию. В любое время драгметалл может начать ликвидировать данное отставание, как это мы видели на примере нефти.

По-прежнему рекомендуем держать акции Мосбиржи, которая пытается пробить вверх боковик и пойти обновлять рекордные уровни, а также бумаги черных металлургов в ожидании их высоких дивидендов.

Около 2% прибавляет с утра нефть, торгуясь в районе 63,6 долларов за баррель. В последнее время нефть игнорирует статистику по буровой активности, в прошлую пятницу в очередной раз зафиксировавшую продолжение начатого в сентябре прошлого года практически безоткатного роста числа активных буровых установок. Но рано или поздно пробуренные скважины начнут выдавать нефть…

Как и акции, рубль отыграл все понесенные на словах Лаврова потери пятницы первой половины дня. Кроме позитивного внешнего фона, укреплению рубля способствовала риторика Банка России, который явно дал понять о высокой вероятности повышения ставки в ближайшем будущем.

При этом рубль безоткатно растет 8 сессий подряд, краткосрочная перекупленность очень высока. Впереди у пары доллар-рубль сильная поддержка 73, которая держится и крепнет с декабря прошлого года.

В тоже время российскую валюту поддерживают западные спекулянты: в последнее время мы практически каждый день видим укрепление рубля с увеличением активности американских инвесторов.

Не исключено, что в ближайшие дни пара доллар-рубль начнет тестировать отметку 73.



