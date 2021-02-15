Цены на платину за прошедшую неделю выросли на 10% на фоне общего улучшения позиций сырьевых активов, ориентированных на промышленность. Отметим, что несмотря на то, что платина относится к драгоценным металлам и четверть ее предложения потребляется в производстве ювелирных изделий, который оказался под существенным давлением на фоне пандемии, этот металл также тесно связан с промышленным сектором. В частности, около 30% потребляется для производства катализаторов в автомобилях, еще 24% распределены между химической и стекольной промышленностью, производством электроники и прочим. Поэтому, анализируя динамику цен на платину, необходимо всегда сравнивать ее с изменением цен на цветные металлы. Так, котировки меди и цинка с 5 по 11 февраля укрепились на 5%, никеля и алюминия – на 3%, свинца – на 2,4%. В тоже время котировки драгоценных металлов практически не изменились.

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Тем не менее, рост платины выделяется и на их фоне, что можно объяснить эффектом «низкой базы». Так, все указанные металлы, за исключением платины, уже к началу текущего года находились на своих локальных максимумах. При этом среди металлов платиновой группы в 2020 г. палладий и родий достигли своих исторических максимумов на фоне дефицитов этих металлов, в то время как медь выросла до своих максимальных уровней за последние 8 лет, а никель – 7 лет. Совсем иначе выглядели котировки платины, рост которых в 2020 г. был одним из самых низких (+11%) и просто соответствовал общему уровню восстановления.

В результате, когда в этих условиях тренд на «зеленую» энергетику и электромобили снова приобрел актуальность в экономической и политической повестке, платина выступила наиболее дешевым активом для вложений, способным показать высокую доходность на волне роста внимания к экологии среди инвесторов.

Помимо своего относительного преимущества в ценах по сравнению с другими МПГ и цветными металлами, считается, что восстановление промышленного спроса на платину как более дешевый актив по сравнению с палладием и родием может столкнуться с более существенным недостатком предложения в ближайшие годы. В частности, добыча платины в ЮАР (основной производитель) в 2021 г. прогнозируется на 7% ниже уровня 2019 г., в то время как спрос на металл может практически полностью восстановиться уже в текущем году. Несмотря на то, что палладий и родий также завершили 2020 г. дефицитом производства, ожидание балансировки фундаментальных сил спроса и предложения на их рынках будет сдерживать дальнейший значительный рост котировок этих металлов.

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На данный момент котировки сохраняют потенциал к росту, соотношение стоимости платины к палладию сейчас находится на уровне 0,5 (минимум с 2001 г.). Учитывая, что за исключением производства зеленого водорода, платина и палладий часто выступают субститутами, данное соотношение цен будет индикатором баланса спроса между этими металлами. Относительно низкая цена на платину будет увеличивать спрос на него, что приведет к корректировке соотношения на уровне 0,7-1. Без заметной отрицательной коррекции в ценах на палладий котировки платины могут достичь в краткосрочной перспективе уровня в $1 500 за унцию, однако прежде может быть зафиксирован существенный рост волатильности.

По нашему мнению, в среднесрочной перспективе рост котировок платины может быть более планомерным и основанным на формировании устойчивого дефицита этого металла.



