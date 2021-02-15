Цены на платину за прошедшую неделю выросли на 10% на фоне общего улучшения позиций сырьевых активов, ориентированных на промышленность. Отметим, что несмотря на то, что платина относится к драгоценным металлам и четверть ее предложения потребляется в производстве ювелирных изделий, который оказался под существенным давлением на фоне пандемии, этот металл также тесно связан с промышленным сектором. В частности, около 30% потребляется для производства катализаторов в автомобилях, еще 24% распределены между химической и стекольной промышленностью, производством электроники и прочим. Поэтому, анализируя динамику цен на платину, необходимо всегда сравнивать ее с изменением цен на цветные металлы. Так, котировки меди и цинка с 5 по 11 февраля укрепились на 5%, никеля и алюминия – на 3%, свинца – на 2,4%. В тоже время котировки драгоценных металлов практически не изменились.

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Заметно, что наибольшая активность и рост особенно в последние дни продемонстрировали металлы, которые наиболее чувствительны к проявлению современных экологических трендов, таких как электромобили, возобновляемые источники энергии, производство зеленого водорода.  И в первую очередь это касается меди, никеля и металлов платиновой группы.

Тем не менее, рост платины выделяется и на их фоне, что можно объяснить эффектом «низкой базы». Так, все указанные металлы, за исключением платины, уже к началу текущего года находились на своих локальных максимумах. При этом среди металлов платиновой группы в 2020 г. палладий и родий достигли своих исторических максимумов на фоне дефицитов этих металлов, в то время как медь выросла до своих максимальных уровней за последние 8 лет, а никель – 7 лет. Совсем иначе выглядели котировки платины, рост которых в 2020 г. был одним из самых низких (+11%) и просто соответствовал общему уровню восстановления.

В результате, когда в этих условиях тренд на «зеленую» энергетику и электромобили снова приобрел актуальность в экономической и политической повестке, платина выступила наиболее дешевым активом для вложений, способным показать высокую доходность на волне роста внимания к экологии среди инвесторов.

Помимо своего относительного преимущества в ценах по сравнению с другими МПГ и цветными металлами, считается, что восстановление промышленного спроса на платину как более дешевый актив по сравнению с палладием и родием может столкнуться с более существенным недостатком предложения в ближайшие годы. В частности, добыча платины в ЮАР (основной производитель) в 2021 г. прогнозируется на 7% ниже уровня 2019 г., в то время как спрос на металл может практически полностью восстановиться уже в текущем году. Несмотря на то, что палладий и родий также завершили 2020 г. дефицитом производства, ожидание балансировки фундаментальных сил спроса и предложения на их рынках будет сдерживать дальнейший значительный рост котировок этих металлов. 

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Обратная ситуация наблюдается у платины, где текущий резкий рост вызван спекулятивной активностью инвесторов, которые пытаются реализовать потенциал формирования дефицита. Дополнительный стимул ценам придает рост значимости платины как металла для будущего развития технологии производства зеленого водорода. Считается, что платина заметно повышает производительность водородного электролизера, что делает выпуск этого ресурса дешевле. 

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Однако в связи с тем, что производство водорода в промышленном масштабе на данный момент ограничено рядом нерешенных технологических проблем (его хранение и транспортировка), нельзя рассчитывать на устойчивость поддержки со стороны этого фактора. Текущие прогнозы свидетельствуют, что к промышленному применению водорода мир сможет перейти только после 2035 г. При этом велика вероятность, что прогнозная дата будет сдвигаться и дальше. Тем не менее, активное обсуждение применения водорода в медиа будет поддерживать котировки платины в долгосрочной перспективе.

На данный момент котировки сохраняют потенциал к росту, соотношение стоимости платины к палладию сейчас находится на уровне 0,5 (минимум с 2001 г.). Учитывая, что за исключением производства зеленого водорода, платина и палладий часто выступают субститутами, данное соотношение цен будет индикатором баланса спроса между этими металлами. Относительно низкая цена на платину будет увеличивать спрос на него, что приведет к корректировке соотношения на уровне 0,7-1. Без заметной отрицательной коррекции в ценах на палладий котировки платины могут достичь в краткосрочной перспективе уровня в $1 500 за унцию, однако прежде может быть зафиксирован существенный рост волатильности.

По нашему мнению, в среднесрочной перспективе рост котировок платины может быть более планомерным и основанным на формировании устойчивого дефицита этого металла. 