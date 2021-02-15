Заметно, что российский рубль очень вяло отыгрывает бурный рост нефтяных котировок. Вообще, с начала года цены на нефть выросли почти на 30%, а котировки в паре доллар-рубль практически не изменились.

Баррель нефти в рублях поднялся сегодня до 4640. За невнятной динамикой рубля, прежде всего, стоят продажи на рынке ОФЗ, цены с начала года непрерывно падают, по десятилетним ОФЗ доходность выросла до 6.5%. Рынок явно дисконтирует неизбежный дальнейший рост инфляции и повышение ключевой ставки Банком России.

Пока наш ЦБ ужесточил риторику, считают, что рост инфляции временный фактор, и она вернется к концу года к целям в районе 4%. Большинство экспертов ставит на то, что ставка у нас начнет повышаться или в конце года, или в 2022 году. Однако рублю это не помогает, несмотря на бычий консенсус по коммодитис, притоки в наши активы не обеспечивают стабильный рост рубля.

Думаю, что при росте рисков на внешних рынках — это может быть снижение цен на нефть, падение рынков акций, рост доллара – рубль начнет снижаться против основных валют опережающими темпами. При сильных осложнениях на мировых рынках, возможно движение пары доллар-рубль к уровням 78-82 и выше.



