На заседании в прошедшую пятницу ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной (4,25%). Сюрпризом стало достаточно резкое изменение риторики регулятора в отношении дальнейшего направления монетарной политики. Так, в пресс-релизе появилась фраза о том, что «при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике», а в ходе прессконференции Э. Набиуллина заявила, что потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпан. По мнению регулятора, дезинфляционные риски больше не преобладают на фоне повышенных темпов роста цен, а также более быстрого и устойчивого восстановления спроса. В ближайшее время мы пересмотрим прогнозную траекторию ключевой ставки на 2021 г.

Безусловно, наблюдаемое ускорение инфляции не может не вызывать беспокойства ЦБ. Тем не менее, с учетом принятых Правительством мер, а также определенной стабилизации мировых цен на продовольствие, мы полагаем, что пик роста цен г./г. будет пройден уже в феврале, и к концу года инфляция снизится до 4%. Кстати говоря, это укладывается в обновленный прогноз самого ЦБ (3,7% – 4,2% г./г. на конец 2021 г., ранее 3,5% – 4,0%). Такой уровень, на наш взгляд, не предполагает реализацию каких-либо проинфляционных рисков. Фактически это означает, что инфляция уже с февраля-марта в месячном выражении будет устойчиво снижаться (0,34% м./м.).

В «копилку» проинфляционных факторов, озвученных ЦБ, добавилось более быстрое и устойчивое восстановление спроса, чем ожидалось ранее. Падение экономики в 2020 г. составило 3,1% г./г. (официальный прогноз ЦБ предполагал снижение ВВП на 4% г./г.). В обновленном среднесрочном прогнозе при сохранении ожиданий по темпам роста экономики на уровне 3,0 – 4,0% г./г. восстановление экспорта и импорта теперь перенесено с 2022 г. на 2021 г., что, как мы предполагаем, связано с предпосылкой об активном укреплении потребительского спроса. Мы не разделяем оптимизма регулятора, предполагая, что потребительскому сектору понадобится больше времени, а экономика сможет вырасти на 2,3% г./г. в этом году.

И хотя геополитическим рискам было уделено мало внимания в прессрелизе ЦБ, как мы понимаем, неопределенность в отношении санкций является одним из основных аргументов для завершения цикла смягчения ДКП (в том числе учитывая повышенный отток капитала). И даже если материальные санкции не будут введены, их ожидания могут повысить волатильность рубля и стать достаточно сильным проинфляционным фактором.