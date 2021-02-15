Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль обновил месячный максимум к доллару и двухмесячный — к евро. Затем произошел кратковременный откат, после чего российская валюта вернулась к достигнутым вершинам.

В понедельник глобальные площадки и нефтяные цены продолжили развивать мощное восходящее движение, стартовавшее после завершения у нас основной сессии в пятницу. Однако утром внешний фон стал умеренно ухудшаться, но в начале наших торгов мировые рынки стали предпринимать попытки возобновления роста.

Основным фактором, поддерживающим высокий спрос на рисковые активы, остаются ожидания скорого решения проблемы пандемии, подкрепленные устойчивым снижением скорости распространения коронавируса в мире, а также массовой вакцинацией. Это должно привести к быстрому восстановлению глобальной экономики.

Кроме благоприятной обстановки на глобальных площадках, поддержку рублю оказало ужесточение риторики Банка России по итогам пятничного заседания. Теперь регулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП), принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен. Учитывая, что инфляция превышает таргет ЦБ и ключевую ставку, возвращение к нейтральной ДКП — это повышение ставки, что является одним из фундаментальных факторов укрепления любой валюты.

Развивающиеся валюты сегодня в большинстве своем демонстрируют восходящую динамику. На старте российской сессии произошла кратковременная просадка из-за отскока доллара, но он возобновил снижение, вернув сектор к росту.

Попытки российского долгового рынка переломить крайне негативную тенденцию последних месяцев по-прежнему оказываются безуспешными. На открытии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но затем сдал позиции, вновь переписав десятимесячный минимум.

Вслед за непродолжительным восходящим движением рубль стал активно сдавать позиции, немного не дойдя до сильного сопротивления, которым выступает полугодовой максимум к бивалютной корзине. Вероятно, для его преодоления пока не хватает более веских причин на фоне сохраняющейся геополитической неопределенности.

Сегодня основные торги в США не проводятся из-за праздничного выходного, некоторые азиатские площадки также закрыты на новогодние каникулы. Поэтому торговая активность, как у нас, так и на мировых рынках, будет пониженной, что, впрочем, не исключает сильных движений в случае появления серьезных драйверов.

Нефть притормозила стремительный рост

В начале торгов нефть продолжала развивать мощное восходящее движение, стартовавшее во второй половине пятницы. Утром котировки перешли к умеренной коррекции, а в начале нашей сессии стали консолидироваться, предпринимая попытки возобновить рост. Сейчас Brent прибавляет 1,1% около отметки $63,4.

Кроме позитивной динамики других рынков, повышению нефти способствует слабость доллара, рост напряженности на Ближнем Востоке, а также холодная погода во многих регионах, являющихся крупными потребителями углеводородов.

Доллар не теряет надежды

Во второй половине предыдущей сессии американская валюта испытала быстрое снижение. Сегодня в начале дня индекс доллара (DXY) оставался под давлением, приблизившись на старте наших торгов к трехнедельному минимуму. К текущему моменту DXY частично восстановился, неся сейчас небольшие потери вблизи значения 90,4 п.

Давление на доллар оказали более слабые, чем ожидалось, данные по индексу доверия американских потребителей, вышедшие в пятницу. Кроме того, высокий спрос на рисковые активы способствует выходу инвесторов из защитных инструментов, одним из которых является доллар.

На этом фоне европейская валюта в первой половине дня продолжала развивать восходящее движение, стартовавшее в пятницу. Однако затем пара EUR/USD стала корректировать его, торгуясь сейчас в небольшом плюсе около отметки 1,213.

Техническая картина

Пара USD/RUB в пятницу не дошла до верхней границы краткосрочного нисходящего канала, а сегодня уже достигла его нижней границы. Пока более вероятным выглядит вариант по меньшей мере одной проверки на прочность области сильной поддержки 72,6– 73,1.



