Нефть тащит за собой рубль, запутавшийся во внешнеполитических рисках
Рубль укреплялся вслед за нефтью, но риски внешнеполитического характера остаются главным сдерживающим фактором. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4640 рублей. Ставки MosPrime составили 4,18% на день, 4,37% на неделю и 4,65% на месяц.
Пока нет ясности в вопросе возможных ограничительных мер со стороны Европы, поэтому спекулянты предпочитают стоять в стороне.
Заявления ЦБ РФ о возможном переходе к нейтральной денежной политике лишь дают надежду на то, что реальная доходность рубля всё же станет положительной, предоставляя достаточную премию для инвесторов. Однако на рынке почти нет тех, кто ждёт данное событие в I полугодии. Соответственно, в отсутствии явной инвестиционной привлекательности, в условиях высоких рисков внешнеполитического характера рублю остаётся лишь вяло следовать за нефтью. Чуть более бодрое укрепление может произойти на фоне налогового периода, но пиковые платежи состоятся на будущей неделе.
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