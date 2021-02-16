Во вторник, 16 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке является позитивным. К 8:34 мск фьючерсы на американский S&P 500 прибавляют 0,65%, а фьючерсы на немецкий DAX растут на 0,19%.

Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника, 15 февраля, на положительной территории. Основными драйверами роста оказались акции банков и энергетических компаний. Все это произошло на фоне ожидания новых мер стимулирования американской экономики, а также роста цен на нефть в силу опасений, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке и заморозками в Техасе — крупнейшем нефтедобывающим штате США. Кроме того, Великобритания сегодня преодолела рубеж в 15 миллионов человек по количеству привитых от COVID-19 жителей.

По итогам торгов немецкий DAX вырос на 0,42%, британский FTSE 100 прибавил 2,52%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 1,45%. Сводный фондовый Индекс региона STOXX Europe 600 вырос на 1,32%, до 419,47 пункта.

В понедельник российский рынок завершил торги в плюсе. Индекс МосБиржи подрос на 1,6%, до отметки в 3481,9 пункта. Индекс РТС вырос на 2,35%, до уровня в 1496,4 пункта. Среди ликвидных бумаг основную сессию наибольшим ростом отметили "Норильский никель" (+3,13%), ЛУКОЙЛ (+2,28%) и X5 Retail Group (+2,02%). В аутсайдеры к концу дня вышли АЛРОСА (-1,9%), ММК (-1,13%) и Ozon (-0,96%).

К 8:10 мск апрельские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют в цене 0,44% и находятся у отметки $63,58, мартовские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 1,29% на уровне $60,24. Стоимость золота растет на 0,16% и находится на отметке $1821,5 за тройскую унцию.

В европейскую сессию инвесторы будут наблюдать за данными по ВВП ЕС за 2020 год. В США ожидается публикация данных по индексу производственной активности от NY Empire State за февраль.

В календаре корпоративных событий вторника значится публикация финансовой отчетности "Яндекса" и "Норильского никеля" за 2020 год.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи находится в восходящем канале. Цена резко выросла в понедельник и закрылась выше сопротивления на уровне 3466,5. Вероятно, что котировки протестируют на этой неделе исторические максимумы, однако формировать длинные позиции стоит от поддержки на уровне 3266,38.