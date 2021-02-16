Рубль следует за нефтью
Рубль продолжил вялое следование за нефтью. Баррель Brent уже стоит дороже 4600 рублей и это явный сигнал о недооценённости российской валюты. Однако её укрепление сдерживается внешнеполитическими рисками. Даже в понедельник вновь продолжились заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что это Европа рушит все ранее наработанные связи с РФ по различным направлениям. Впрочем, понедельник рубль всё же провёл среди лидеров развивающихся рынков, как турецкая лира и южноафриканский рант. Однако следование за нефтью может оказаться для рубля не столь безопасным. Нефть не была столь перегретой ещё со времён второй иракской войны.
Поэтому вероятность отката возрастает с каждым днём, а вместе с ним может скорректироваться и российский рубль. К вечеру понедельника доллар слабел на 0,53% до 73,32, а евро на 0,39% до 88,98.
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