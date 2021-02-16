Цены на нефть Brent продолжают оставаться выше 63 долларов за баррель. Дополнительной поддержкой стали временные перебои с добычей нефти в США, где в Техасе из-за аномальных холодов остановлена деятельность НПЗ и скважин, а в Пермском бассейне добыча упала на 1 миллион баррелей в сутки, что составляет 1% от всей добычи в стране.

Завтра в фокусе данные от Американского института нефти, но текущие перебои будут учтены только со следующей недели. В любом случае, ожидаем удержания нефти сегодня в диапазоне 63-64 долларов за баррель.