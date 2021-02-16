Перебои в США поддерживают нефть
Цены на нефть Brent продолжают оставаться выше 63 долларов за баррель. Дополнительной поддержкой стали временные перебои с добычей нефти в США, где в Техасе из-за аномальных холодов остановлена деятельность НПЗ и скважин, а в Пермском бассейне добыча упала на 1 миллион баррелей в сутки, что составляет 1% от всей добычи в стране.
Завтра в фокусе данные от Американского института нефти, но текущие перебои будут учтены только со следующей недели. В любом случае, ожидаем удержания нефти сегодня в диапазоне 63-64 долларов за баррель.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210216/833049231.html