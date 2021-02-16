Торговая неделя на российском рынке акций началась с уверенного роста. Индекс Мосбиржи обновил максимумы последних недель и сейчас вплотную приближается к круглой отметке 3500 п.

Обороты торгов в понедельник были чуть ниже средних, однако это объясняется пониженной активностью в условиях закрытия американских бирж. Рост накануне проходил широким фронтом. Более 1,5% прибавили сразу несколько ключевых секторов: нефтегазовый, потребительский и финансовый.

На торгах в Европе вчера также преобладали покупки. Индекс STOXX Europe 500 прибавил 1,3%. Зарывались в плюсе и фьючерсы на американский S&P 500.

Вновь обращаю внимание на глобальный индекс рынка акций MSCI ACWI, отражающий динамику рынков из 50 крупнейших стран. Накануне он опять обновил исторические максимумы. В результате серия роста продолжается уже 11 сессий подряд. В последний раз такой непрерывный подъем был лишь в декабре 2003 г.

Ключевым драйвером роста нашего рынка остается позитивная динамика на сырьевых площадках. В частности, цены на нефть в понедельник переписали годовые максимумы, поднявшись на 1,4%. Сегодня с утра котировки Brent находятся около $63,5 за баррель. Поддержку оказывают сообщения о том, что добыча на крупнейшем американском месторождении Permian могла снизиться на 1 млн баррелей в сутки из-за холодной погоды.

Премия в цене ближайшего контракта Brent к фьючерсам с поставкой через 12 месяцев уже около $5,3 (годовой рекорд). Это указывает как на перегретость нефти, так и на влияние кратковременных бычьих факторов. Ближайшими промежуточными уровнями сопротивления по Brent могут выступать отметки $64–64,2 и $65,6.

Индекс Мосбиржи закрывал дневную сессию менее чем в полутора процентах от исторических максимумов (3520 п.). Учитывая внешние факторы, вероятность установления рекорда в обозримой перспективе высокая. И хотя локально во второй половине недели мы можем увидеть некоторое ухудшение внешнего фона в связи с избыточной перекупленностью, например по нефти, техническая картина по нашему рынку указывает на сохранения пространства для роста.

Закрепление выше 3450 п. открыло для индекса Мосбиржи дорогу в сторону целевых ориентиров 3600–3620 п. В фаворитах — тяжеловесные голубые фишки.

На рынке рублевых бондов настроения инвесторов сильно хуже, чем в акциях. Накануне индекс ОФЗ (RGBI) вновь упал. Снижение продолжается пять сессий подряд. Котировки опустились к минимумам с апреля прошлого года. Пятничные комментарии ЦБ РФ указывают на завершение цикла снижения ставок, а это значит, что потенциал для роста длинных выпусков ограничен. Впрочем, масштабный откат с майских максимумов по индексу ОФЗ уже произошел. В ближайшее время возможно торможение этой тенденции.

Курс USD/RUB накануне закономерно снизился на фоне роста нефти, опустившись к 73,3. Ближайшие ориентиры остаются прежними: это район 72,6–73,2. Эта зона при сохранении фона может быть протестирована уже на этой неделе.

В фокусе

В нефтегазовом секторе можно выделить Газпром, Роснефть, Лукойл и Татнефть. Менее ликвидные истории типа Газпром нефти, как правило, отстают от динамики наиболее ликвидных фишек и догоняют их чуть позже. Что касается такой истории как Башнефть (ао и ап), то масштаб падения добычи и финансовых показателей по итогам 2020 г. пока не располагает к притоку инвесторов и позитивной переоценке относительно других представителей сектора.

ГМК Норникель (+3,7%). Акции вчера показали лучшую динамику среди голубых фишек. В случае дальнейшего подъема выше уровня 26 500 руб. цели сместятся к новым историческим максимумам в район 27 800–28 000 руб.

АЛРОСА (-1,1%). Самая слабая динамика среди голубых фишек в понедельник. Ранее мы отмечали, что, на наш взгляд, по акциям компании были достигнуты справедливые фундаментальные значения. Существенного апсайда с текущих уровней не просматривается. Бумаги могут выглядеть чуть слабее индекса Мосбиржи в среднесрочной перспективе.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается публикация финансовых отчетов за IV квартал у Яндекса и Норникеля.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские площадки вчера были закрыты. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,6%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около уровня $63,5.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет выше уровня закрытия понедельника.



