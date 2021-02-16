EBITDA, по нашей оценке, выросла на 6% год к году и на 29% квартал к кварталу. НОВАТЭК (NVTK RX – ПОКУПАТЬ) опубликует финансовые результаты по МСФО за 4 кв. 2020 г. завтра, 17 февраля. По нашей оценке, выручка снизилась на 4% год к году и выросла на 30% квартал к кварталу до 213 млрд руб. (2,94 млрд долл.). Мы полагаем, что EBITDA дочерних компаний (нормализованная) увеличилась на 6% год к году и на 29% квартал к кварталу до 66 млрд руб. (0,91 млрд долл.), а рентабельность по EBITDA поднялась на 2,8 п.п. год к году и снизилась на 0,3 п.п. квартал к кварталу до 32,1%. В долларах EBITDA сократилась на 7% год к году, но выросла на 31% квартал к кварталу. Чистая прибыль, по нашей оценке, уменьшилась на 10% год к году и выросла на 171% квартал к кварталу до 44 млрд руб. (0,61 млрд долл.).

Изменение структуры продаж газа и реализация запасов ЖУВ положительно отразились на EBITDA. В газовом сегменте на выручке положительно сказался рост объемов продаж на 29% квартал к кварталу и на 3% год к году, главным образом по регулируемым внутренним ценам в РФ, а также восстановление цен на СПГ в конце 2020 г. Поддержку рентабельности продаж на уровне EBITDA дочерних компаний оказало снижение объемов СПГ на 18% квартал к кварталу и на 33% год к году, поскольку повысилась доля СПГ, продаваемого непосредственно компанией «Ямал СПГ», а не НОВАТЭКом. По нашей оценке, средняя цена Urals выросла в 4 кв. 2020 г. только на 1,5% квартал к кварталу, но снизилась на 29% год к году до 43,6 долл./барр. За вычетом экспортной пошлины нетбэк в рублях почти не изменился квартал к кварталу и снизился на 13% год к году до 2,74 тыс. руб./барр. За вычетом расчетного НДПИ нетбэк также мало изменился квартал к кварталу снизился на 15% год к году до 1,61 тыс. руб./барр. На результаты 4 кв. 2020 г. положительно повлиял как рост объемов продаж нафты и конденсата, так и реализация их товарных запасов в конце года, когда цена нефть поднялась выше среднего значения за квартал.

Рынок и проекты СПГ снова выходят на первый план. Восстановление цены Urals до уровней начала 2020 г. и резкий рост цен СПГ в АТР с последующей коррекцией вниз, но до сравнительно высоких уровней, указывают на высокую вероятность хороших результатов также за 1 кв. 2021 г. Восстановление экономики Китая, Японии, Кореи и других стран региона в течение 2021 г. позволяет надеяться на сохранение высоких цен на рынке СПГ в Азии в 2021 г., а снижение доли угольной генерации в Китае может служить долгосрочным фактором поддержки цен СПГ. После окончания короткого периода низких цен на нефть и СПГ важными вопросами снова становятся сроки ввода и бюджеты новых проектов СПГ компании – Арктик СПГ 2 и Обский СПГ. Кроме того, мы ожидаем комментариев по вводу новых месторождений газа в рамках ЕСГ и нефти для поддержания выручки от сегмента ЖУВ. Мы рекомендуем ПОКУПАТЬ акции НОВАТЭКа.