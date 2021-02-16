Промпроизводство по итогам этого месяца будет находиться в зоне роста
Как сообщил Росстат, промпроизводство снизилось на 2,5% г/г в январе 2021, что оказалось гораздо ниже консенсус-прогноза роста на 0,1% г/г, однако очень близко к нашим ожиданиям снижения на 2% г/г. Как мы упоминали в нашем обзоре "Экономика России в 2020: Устойчива в кризис, не динамична при восстановлении", снижение промпроизводства в январе было ожидаемым, учитывая что в январе этого года на два рабочих дня меньше, чем в январе прошлого года.
Среди позитивных моментов стоит отметить, что выпуск в обрабатывающей промышленности снизился всего на 1% г/г, тогда как самый большой вклад в снижение промпроизводства в целом пришелся на сектор добычи полезных ископаемых, выпуск в котором снизился на 7,1% г/г. Холодная погода в феврале должна стимулировать более сильное производство электроэнергии и, поскольку количество рабочих дней в феврале 2021 совпадает с февралем прошлого года, мы ожидаем, что промпроизводство по итогам этого месяца будет находиться в зоне роста г/г.
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