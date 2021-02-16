Санкционная просадка по риск-премии почти выкуплена
Сектор российских еврооблигаций: максимальная доходность на кривой Минфина достигла 3,5%. Даже праздник в США (День Президентов) в условиях высоких ожиданий по росту доходностей UST не уберег российскую суверенную кривую от просадки в понедельник, которая составила почти фигуру по самым дальним бумагам. Контрастом на этом фоне выглядела дальнейшая нормализация 5-летней CDS на «Россию» – практически до своего ноябрьского уровня.
Сектор ОФЗ: понижательный тренд неизменен. Вчера ОФЗ с постоянными купонами подешевели на очередные 30 б. п. Как и в прошлые дни, цены снижались и на флоатеры, и на инфляционные линкеры. Интересно, что короткий конец кривой закладывает уже повышение ключевой ставки с текущего значения: так, доходность однолетней бумаги достигла 4,6%. Мы полагаем, что в зависимости от условий ставка составит на конец текущего года 4,25-4,75%, а к нейтральной ДКП (5-6%) ЦБ вернется в 2022-2023 гг.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20210216/833049713.html