В моменте мы наблюдаем довольно непривычное расхождение динамики рубля и гособлигаций, однако процесс неустойчив и может склонить чашу весов в ту или иную сторону.

Для национальной валюты источником оптимизма остается сырьевая динамика – нефтяные котировки (Brent $63.5/барр.) устремились к уровням января прошлого года, когда риски пандемии еще не имели сколь значимого веса для участников рынка. Пары USD/RUB (73.27, —0.6%) и EUR/RUB (88.9, —0.5%) вчера преодолели январские уровни сопротивления, наметив движение в сторону 72.0 и 88.0.

Для гособлигаций важная тема сейчас – переосмысление стратегии Банка России после его комментария о приостановке цикла смягчения процентной политики.

Доходность 10-летнего бенчмарка достигала вчера 6.60%, только за один день прибавив 10 бп, а за прошедшую неделю – 40 бп.

Общим знаменателем является временное изменение структуры рынка: покупатели отступили в ожидании более комфортных уровней. На валютном рынке превалирует предложение экспортной выручки, тогда как спрос на валюту от импортеров занял выжидательную позицию. В сегменте госдолга сохраняется неопределенность со стратегией достижения Минфином целевых объемов привлечения средств.

На первый взгляд, подобное расхождение из-за перекосов ликвидности может развиваться сколь угодно долго. Однако стоит временным факторам выйти из внешних и внутренних настроений, как произойдет возврат к привычной динамике. Для рубля таковым может стать коррекция сырьевых котировок по мере улучшения погодных условий в США и отказа Саудовской Аравии от одностороннего сокращения добычи по окончании марта, а для рынка госдолга – замедление роста долгосрочных долларовых ставок ставок и разворот внутренней инфляции.

Оба условия могут реализоваться в ближайшие 2-3 недели, и резко развернуть курс рынков. Однако пока этого не произошло, продолжаем следить за уникальной динамикой валют и ставок.

Сегодня Минфин оглашает параметры регулярных первичных аукционов – ведомство могло бы поддержать сегмент умеренностью предложения новых серий ОФЗ-ПД, например, выставив небольшой объем серий 26234 (июл.25) или 26236 (май.28). Конечно, подобный подход не решает долгосрочной задачи наращивания объема локальных заимствований, но оно позволило бы не создавать дополнительный негатив в момент откровенной слабости рынка.