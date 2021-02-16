Второе за время пандемии Covid-19 крупное бюджетное стимулирование в США подтолкнет рост экономики в 2021 году значительно выше ожидаемого уровня. Мы повышаем наш прогноз по ВВП в 2021 г. до 6,4%, а прогноз по инфляции — до 2,4%. Значительная доля бюджетного стимулирования увеличит частное потребление по мере того, как вакцинация, сезонность и, в конечном счете, коллективный иммунитет позволят начать тратить вынужденные сбережения.

Политика ФРС неизменна, на рынках техническая коррекция Более высокая инфляция в ближайшие месяцы подтолкнет к повышению доходности 10-летних облигаций Казначейства США. Мы пересмотрели наш прогноз на три месяца до 1,55%.

"Американский план спасения" постепенно обретает форму и обещает увеличить экономический рост США до самого высокого уровня за последние 37 лет. Не получив двухпартийной поддержки в Конгрессе, которая была бы необходима для принятия законопроекта в обычном порядке, демократы Конгресса настаивают на принятии законопроекта о примирении. Это позволит принимать необходимые законодательные акты даже при незначительном большинстве демократов в обеих палатах Конгресса.

В то же время процесс примирения снизит необходимость в компромиссах и урезании первоначального плана и сулит больший пакет мер, чем мы изначально предполагали.

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Инфляция и так уверенно подскочила бы во втором квартале этого года благодаря сильным положительным базовым эффектам и уже заметным трудностям предложения.

Мы повышаем наш прогноз роста ВВП США на 2021 год с 5,1% до 6,4% и прогноз инфляции с 2,1% до 2,4%.

Более быстрое восстановление экономики и более высокая инфляция подтолкнет к повышению доходности 10-летних облигаций Казначейства США, главным образом в краткосрочной перспективе. Мы обновляем наш прогноз на три месяца с 1,35% до 1,55% и незначительно обновляем наш прогноз на 12 месяцев с 1,65% до 1,7%.