Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, рубль приближался к установленной вчера двухмесячной вершине, но затем резко сдал позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках.

В начале дня фондовые площадки и нефтяные цены поступательно росли, но утром стали сдавать позиции, ускорив снижение после старта российской сессии. Давление на рисковые активы оказала информация Financial Times со ссылкой на неназванные источники, согласно которой Китай анализирует, может ли он нанести ущерб американским оборонным подрядчикам, ограничив поставки редкоземельных минералов, которые имеют решающее значение для отрасли. Это ставит под угрозу ожидания, что с приходом новой администрации президента США отношения между двумя странами улучшатся, в том числе в торговой сфере и секторе высоких технологий.

Развивающиеся валюты в начале дня синхронно росли вслед за другими рисковыми активами, но утром стали быстро слабеть из-за активного восстановления доллара. После нашего открытия он резко просел, вызвав восходящий импульс в секторе, благодаря чему некоторые представители вернулись в плюс.

Российский долговой рынок остается в русле устойчивой нисходящей тенденции. Индекс гособлигаций RGBI поступательно снижается шестую сессию подряд, в очередной раз обновив десятимесячный минимум. Данный фактор оказывает все большее давление на рубль, так как высвободившиеся от продажи ОФЗ средства нерезиденты могут направить на покупку инвалюты для вывода ее на другие рынки.

Кроме геополитической неопределенности и высокой инфляции, нисходящей динамике ОФЗ способствует рост доходности гособлигаций США, которая у 10-летних бумаг сегодня обновила максимум с марта 2020 г. Сокращение разницы в процентных ставках между российским и американским долговым рынком делает ОФЗ менее привлекательными по соотношению доходность/риск.

Нефть консолидируется около многомесячных вершин

В начале дня нефть поступательно росла, приблизившись к установленному вчера годовому максимуму. Однако затем котировки стали снижаться в рамках коррекции. В начале наших торгов произошел прокол нижней границы двухдневного диапазона консолидации, но затем нефть отскочила. К текущему моменту цены опустились к дневному минимуму, сейчас Brent торгуется немного выше уровня $63.

Рынок нефти остается под воздействием сразу нескольких позитивных драйверов, одним из которых является сокращение добычи в США из-за аномальных морозов. Однако уже сегодня нефть не смогла сохранить восходящую тенденцию, несмотря на снижение доллара и в целом высокий спрос на рисковые активы. Вероятно, мощный импульс роста последних недель привел к экстремальной перекупленности, что провоцирует все больше участников рынка продавать нефтяные контракты, не видя существенного потенциала роста с текущих уровней и опасаясь сильной нисходящей коррекции.

По причине вчерашнего праздничного выходного в США данные по запасам и добыче нефти в стране выйдут на день позже, то есть в четверг.

Доллар остается под давлением

В начале дня американская валюта снижалась, перейдя утром к активному восстановлению. Однако после нашего открытия индекс доллара (DXY) стал быстро сдавать позиции, обновив трехнедельный минимум. К текущему моменту произошел резкий отскок, сейчас DXY находится около отметки 90,5 п.

Европейская валюта утром корректировала восходящее движение начала дня, но после старта российской сессии перешла к активному подъему. В результате пара EUR/USD переписала трехнедельную вершину, после чего резко просела, прибавляя сейчас 0,2% вблизи значения 1,216.

Техническая картина

Пара USD/RUB в очередной раз подтвердила силу верхней границы области сильной поддержки 72,6–73,1, перейдя к активному восстановлению. Ближайшей целью данного движения может стать уровень 74 руб. Тем не менее до пробоя верхней границы краткосрочного нисходящего канала сохраняется существенная вероятность возобновления снижения доллара.



