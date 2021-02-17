Яндекс представил сильные финансовые результаты за 4К и 2020 г. Компании удалось обойти консенсус и наш прогноз по выручке и EBITDA. Все сегменты холдинга, за исключением e-commerce, продемонстрировали улучшение рентабельности скор. EBITDA в 4К по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. Прогноз интернет-компании на 2021 г. подразумевает рост выручки на 40-47% г/г, до 305-320 млрд руб. Верхняя граница ориентира находится несколько ниже наших прогнозов, но в начале года менеджмент Яндекса традиционно предоставляет консервативные цифры. Рост выручки поискового сегмента может составить в 2021 г. 14-16% г/г, а рентабельность без учета IoT ожидается на сопоставимом с прошлым годом уровне. Яндекс ожидает рост GMV Яндекс.Маркета и e-commerce GMV (включает показатель Еды и Лавки) в 2,5 раза по итогам этого года, даже с учетом эффекта высокой базы сравнения. Для ускорения роста планируется значительно нарастить инвестиции в проекты. Объем дополнительных вложений в данные сервисы может составить 400-500 млн долл. CAPEX, включая затраты на строительство новой штаб-квартиры, ожидается на уровне 11-13% от выручки. Мы по-прежнему полагаем, что у интернет-компании есть значительный потенциал роста и рекомендуем «Покупать» акции Яндекса.

Выручка в 4К увеличилась на 38,5% г/г, до 71,6 млрд руб., а без учета эффекта консолидации Яндекс.Маркета на 22% г/г. Доходы от интернет-рекламы продемонстрировали рост на 12% г/г, отражая постепенное восстановление на рынке. Менеджмент компании ожидает, что в текущем году рост рынка составит 13-16% г/г. Доля компании в поиске достигла 59,7% и поставила новый рекорд. Суммарная выручка поискового сегмента увеличилась на 8% г/г, или на 14,7% г/г ex-TAC, благодаря восстановлению рекламного рынка и росту Яндекс.Дзен. Стоит также отметить, что выручка от IoT выросла более чем в 2 раза г/г и достигла почти 2 млрд руб. за квартал — больше, чем за 3 предыдущих периода. Дневная аудитория Дзена увеличилась на 51% г/г, до 20,3 млн пользователей, а run-rate на основе декабря был на уровне 13,1 млрд руб. (+49% г/г). Рентабельность поиска несколько снизилась к 3К, но в целом была на достойном уровне в 46,6%.

Выручка сегмента такси увеличилась на 53,5% г/г, заметно опередив наш прогноз. Это в основном связано с ускоренным ростом в сегменте foodtech. Количество поездок увеличилось на 17% г/г, как и их совокупная стоимость. Доля непосредственно такси в выручке подразделения составила 55% против 74% годом ранее. Около 40% роста в сегменте сгенерировали прочие направления помимо такси. Выручка Яндекс.Еды увеличилась на 171% г/г в 4К, а продажи Яндекс.Лавки составили 4,1 млрд руб. Всего Яндекс.Лавка на конец года оперировала уже 270 дарксторами. Совокупные продажи еды проектами холдинга в 2020 г. выросли на 366% г/г, до 24 млрд руб. Для каршеринга квартал оказался слабым, что, скорее всего, связано с новой волной пандемии и сокращением флота, но скор. EBITDA осталась положительной. Менеджмент компании ожидает, что после интеграции активов группы «Везет» в апреле этого года можно будет увидеть дополнительный рост поездок и GMV на уровне 5-9% г/г. IPO сегмента все еще не стоит на повестке.

GMV маркетплейса увеличилась на 71% г/г, примерно до 15,8 млрд руб. Компания отметила значительный кратковременный эффект на продажи со стороны перехода маркетплейса на единую платформу с площадкой сравнения цен и ускорение роста в начале 2021 г. Доля 3P в продажах выросла на 3,5 п.п. кв/кв и достигла 63,5%. В начале текущего года Яндекс заметно снизил комиссию для продавцов на своей площадке, сделав ее одной из самых привлекательных на рынке. Количество товаров на маркетплейсе в конце года превысило 2 млн SKU. Выручка сегмента e-commerce возросла всего на 17% г/г, что во многом связано с увеличением доли 3P в продажах. Площадка сравнения цен показала стабильный рост доходов на уровне 29% г/г. Убыток в скор. EBITDA подразделения достиг 3 млрд руб., продемонстрировав значительный рост инвестиций в маркетплейс.

В сегменте объявлений сюрпризов не произошло. Рост и рентабельность подразделения соответствовали нашему прогнозу.

Число подписчиков Яндекс.Плюс на конец года составило 6,8 млн человек, а к текущему моменту увеличилось до 8 млн. Подписчики значительно сильнее погружены в экосистему компании и, например, генерируют на 20-30% более высокий GMV на Яндекс.Маркете. Число смотрящих пользователей OTT сервиса превысило 3 млн человек, что делает Яндекс одним из лидеров на этом рынке. За счет сильного увеличения базы платящих подписчиков медиа-сервисы вновь показали более чем двукратный рост выручки и значительное улучшение рентабельности.

В сегменте экспериментов выручка компании прибавила 56% г/г благодаря восстановлению роста Яндекс.Дзен и сильной динамике прочих бизнесов внутри подразделения. Так облачные сервисы нарастили выручку на 300% г/г в 4К, а за весь год принесли 1 млрд руб. Доходы Яндекса от данного подразделения могут утроится в текущем году.