По итогам вторника европейский фондовый рынок показал преимущественно отрицательную динамику. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся снижением на 0,06%, британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,11%, германский DAX — на 0,32%, французский CAC 40 прибавил 0,01%.

Вторая оценка ВВП еврозоны в четвертом квартале 2020 года сократилась на 0,6% относительно предыдущего квартала, а в годовом выражении — на 5%. Предварительные данные указывали на снижение ВВП на 0,7% относительно предыдущего квартала и на 5,1% в годовом выражении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила для экстренного использования две версии вакцины Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca.

Динамика американского фондового рынка была неоднозначной. Так, по итогам основной торговой сессии индекс Nasdaq снизился на 0,34% до 14047 пункта, Dow закрылся на 0,2% выше нулевой отметки, а S&P500 просел на 0,06% и составил 3932.

Аппетит к риску поддерживают ожидания трейдеров относительно принятия пакета мер поддержки экономики в $1,9 трлн, предложенного Демократами.

Акции энергетических компаний возглавили рост с повышением на 3% на фоне роста цены на нефть. Бумаги Exxon и ConocoPhillips выросли на 3% и 3,6%, соответственно, в то время как Chevron прибавил 2%.

Акции CVS снизились на 4,96% несмотря на сильные квартальные результаты. Скорректированная прибыль на акцию составила $1,30, что оказалось выше ожидаемых $1,24. Выручка также превзошла прогнозы. Ожидание по прибыли на 2021 год в диапазоне $7,39-$7,55 при консенсус-прогнозе в $7,53.

Котировки Palantir рухнули на 12,8% в ходе основной сессии после того, как компания объявила об убытке на акцию за прошедший квартал в размере $0,08. Тем не менее выручка оказалась лучше прогнозов.

В среду выйдут данные по промышленному производству в США, Великобритания сообщит индекс потребительских цен в январе, а ФРС опубликует протокол заседания ФРС США.

В целом для американского рынка пока наступила небольшая передышка. Участники рынка ждут от Байдена масштабных стимулов. Сезон отчётности подходит к концу. Он оказался значительно лучше ожиданий, поэтому в последние его недели потрясений от отчетности не ждут.