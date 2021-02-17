Индекс Мосбиржи на открытии рынка во вторник лишь несколько пунктов не дошел до исторических максимумов, но очень быстро началась фиксация спекулятивной прибыли. Еще одна попытка обновить рекорды ближе к занавесу основных торгов также не увенчалась успехом.

Это не очень хороший сигнал для «быков». Импульс наметившегося роста затухает, а особых внутренних драйверов роста нет.

Хуже рынка выглядели две любимые бумаги нерезидентов — Сбербанк и «Норильский Никель». Это тоже негативный факт, дающий основания полагать, что иностранные инвесторы как минимум замедлили покупки российских акций.

Сегодня внешний фон перед открытием наших торгов складывается умеренно негативный. Вечером снизалась фондовая Америка, завершив торги около нулевой отметки. Сегодня с утра американские фьючерсы не подают желания возобновить рост. В минусе большинство промышленных и драгоценных металлов.

Однако основная угроза для российских акций и руля исходит от нефти. Котировки «черного золота» сегодня слабо подрастают, но импульс роста здесь также серьезно замедлился. По-прежнему ждем начала коррекции в любую минуту. Причем сегодня поддержку нефти может не оказать снижение запасов и уровня добычи в США. Этот факт уже заложен в цены и связан с сильными холодами в Северной Америке, хотя краткосрочный задерг котировок после публикации данных мы можем увидеть. Но всем понятно, что сокращение добычи в Штатах — явление временное.

Поэтому ждем открытия нашего рынка очень легким снижением. Рекомендуем начинать фиксировать спекулятивную прибыль, особенно по «нефтянке».

Пара доллар-рубль так и не решилась попробовать на прочность сильную поддержку 73, и начала от нее плавный откат. Локальная перекупленность рубля пока не снята. В случае начала коррекции нефти, падение рубля лишь ускорится, что немного поддержит акции экспортеров. Пока сопротивление по паре доллар-рубль располагается в районе 74,7.

Но основная угроза для рубля исходит с рынка ОФЗ, где распродажи продолжаются. Индекс Мосбиржи гособлигаций безоткатно и причем сильно падает 6 сессий подряд, уйдя в район середины апреля прошлого года.

Ясно, что высвобожденные от продажи госбумаг средства будут направлены в валютные активы. Кроме того, рост доходностей ОФЗ вполне может вызвать переток части капитала с рынка акций, прежде всего из дивидендных бумаг, в более надежные гособлигации. Впрочем, это будет способствовать замедлению падения цен и ослаблению давления на рубль.

В целом же негативный тренд по ОФЗ свидетельствует о том, что интерес к рублевым активам ослабевает.