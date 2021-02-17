По итогам торгов 16 февраля индекс МосБиржи вырос на 0,38% до 3495,26 п., а РТС снизился на 0,12% до 1494,58 п. Индекс МосБиржи всё ещё не смог взять отметку 3500 пунктов на дневном графике, хотя в течение дня поднимался выше 3510 пунктов. Впрочем, пока ещё рано культивировать пессимизм, так как закрытие дня оказалось выше итога предыдущей сессии. Некоторое волнение инвесторам принесла нефть, которая пыталась упасть ниже $63 за баррель Brent, но пока без особого успеха. Нефти явно мешают заморозки в Техасе, где от обильных осадков и холодов приостановили работу отдельных НПЗ и добывающих скважин. Европа преимущественно закрылась в минусе, но американские индексы упорно осваивали новые рекорды. Большая часть активности проявилась во второй половине дня. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 88,625 млрд рублей по сравнению с 79 млрд рублей накануне. Сектор телекоммуникаций единственный показал снижение на 0,7%. Потребительский показал самый сильный рост на 1,61%. Сектор нефти и газа поднялся на 0,5% во многом благодаря акциям «Газпрома», которые упорно растут на фоне высокого спроса на газ в Европе.

В течение дня отчитались компании, чьи акции являются объектом постоянного внимания российских инвесторов. ГМК «Норникель» (-0,35%) сообщает о снижении чистой прибыли за 2020 год на 39% до $3,634 млрд при росте консолидированной выручки на 15% до $15,5 млрд. Показатель EBITDA снизился на 3% до $7,7 млрд в результате признания расходов по экологическим резервам более $2 млрд. Свободный денежный поток увеличился на 36% до $6,6 млрд. Из позитива отметим также сокращение чистого долга на 33% до 4,7 млрд. Таким образом, соотношение чистого долга к EBITDA упало на конец года до 0,6X. «Яндекс» (-1,6%) опубликовал отчётность за 2020 год и она оказалась весьма неплохой. Консолидированная выручка увеличилась на 24% до 218,3 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 116% до 24,1 млрд рублей. Рентабельность по чистой прибыли 11,1%. Однако скорректированная прибыль упала на 11% до 21 млрд рублей. Акции Сбербанка теряли около 0,3% на новостях о покупке «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала «ё-мобиль». Вероятно, что рынку подобные непрофильные истории кажутся достаточно затратными. В составе индекса МосБиржи наиболее сильный рост показали TCS Group (+3,81%), «Россети» (+2,54%), «Газпром» (+1,39%), «Роснефть» (+1,28%) и ММК (+1,25%). Слабее всех оказались «Алроса» (-2,26%), «Яндекс» (-1,59%), «Московская Биржа» (-1,54%), «НОВАТЭК» (-1,33%), «Юнипро» (-1,17%).

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России неоднозначный. Рост доходностей по казначейским обязательствам США и японским бондам может спровоцировать уход капитала из риска. На этом фоне доллар укрепляет свои позиции, а иена немного усиливается против доллара. Нефть дорожает на фоне падения добычи в США из-за суровой погоды в нефтедобывающих штатах. Однако промышленные металлы преимущественно торгуются в минусе. Поэтому на старте дня от рынка РФ можно ждать попытки подняться выше 3500 пунктов, но какой-то яркой идеи для этого уже нет. В корпоративном разрезе отметим отчётность «НОВАТЭК» по МСФО, день инвестора «ЭНЕЛ Россия». Также «Магнит» сформулирует стратегию на 2021, а в ГМК «Норникель» и «Газпром Нефти» пройдут заседания совета директоров.