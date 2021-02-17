Во вторник нефтяные котировки оставались вблизи рекордных уровней на фоне сохранения холодной погоды в США. В начале недели из-за аномальных холодов в Техасе нефтегазовые предприятия региона столкнулись с перебоями в работах. Проблемы наблюдаются как на стороне предложения, так и на стороне спроса, поскольку морозы сопровождаются отключением электроэнергии, закрытием многих предприятий и снижением автомобильного трафика.

Судя по поступающей информации, проблема будет актуальна чуть дольше, чем ожидалось. Ранее звучали предположения, что уже во вторник ситуация начнет приходить в норму, но пока этого не происходит. По оценкам Rystad Energy, падение американской добычи на текущий момент составляет от 0,5 до 1,2 млн баррелей в сутки (б/с). При этом анонимные источники Bloomberg из отрасли рассказывают об еще более существенном падении до 3,5 млн б/с — треть от всей американской добычи. Потери в сегменте нефтепереработки оцениваются в 4 млн б/с, что составляет пятую часть от всех мощностей в США.

Фьючерсы на Brent закрыли сессию вторника примерно на уровне предыдущего дня. Краткосрочно поддержка котировкам может сохраниться, но на более длительной дистанции влияние погодного фактора в США уйдет, и котировки могут перейти к коррекции с первичным потенциалом снижения в районе отметки $60 за баррель.

Источники Reuters в ОПЕК+ сообщают, что члены сделки с большой вероятностью ослабят ограничения добычи в апреле, поскольку рынок выглядит достаточно устойчивым. При этом Саудовская Аравия вряд ли будет продлять свое добровольное сокращение добычи на 1 млн б/с после окончания марта. Информации о том, будет увеличение саудовской добычи одномоментным или постепенным, пока нет. В целом источники агентства отмечают склонность альянса к осторожным действиям, учитывая сохраняющиеся риски на стороне спроса.

Из-за выходного в США в начале недели публикация данных по запасам нефти была сдвинута на день вперед. Данные от Американского института нефти (API) будут опубликованы сегодня поздно вечером. По оценке аналитиков, опрошенных Reuters, запасы нефти на прошлой неделе могли сократиться на 2,2 млн баррелей, запасы бензина вырасти на 1,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов — снизиться на 1,8 млн баррелей.