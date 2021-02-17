Первые существенные сдвиги структурного баланса были зафиксированы на первой неделе февраля – тогда показатель перешел нулевую отметку и зафиксировал профицит на уровне 0.7 трлн руб. На прошлой неделе показатель профицита достигал 3.4 трлн руб., а в начале текущей вернулся к 0.7 трлн. Руб. По итогам вчерашнего депозитного аукциона от Банка России, профицит может продержаться вблизи 1.1 трлн руб. в течение следующей недели.

Волатильность показателя в моменте обусловлена двумя факторами: притоком бюджетных средств, пополнивших запасы свободной ликвидности (остатки на корсчетах достигли 3.7-4.1 трлн руб. в начале текущей неделе) и стартом нового периода усреднения. Бюджетные потоки довольно резко изменились с начала месяца: в период с 1 по 15 февраля банки получили ликвидность от стандартных бюджетных трат в объеме 0.95 трлн руб. и 1.97 трлн руб. от срочных инструментов федерального Казначейства. Особенностью последних осталось минимальное предложение депозитов и репо на срок более 63 дней, что в условиях выросшей неопределенности относительно ключевой ставки сохранило негативное влияние на среднесрочные индикаторы денежного рынка (3-мес. ROIS 4.27%, 3-мес. валютный своп 4.23%).

Тем не менее, имеющихся запасов ликвидности достаточно для «безболезненного» преодоления периода усреднения. С 10 февраля по налоговые даты банкам удается поддерживать повышенные показатели (в первую очередь, из-за умеренных лимитов Банка России на недельные депозиты) остатков на корсчетах, что в отличие от традиционного подхода к усреднению на последних неделях минимизирует риски разрывов в начале марта. Таким образом, уже сейчас заложен фундамент для удержания краткосрочных ставок фондирования с дисконтом к ключевой ставке (Ruonia о/н 3.99%, валютный о/н своп 3.94%).