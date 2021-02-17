ЦБ вчера сделал дополнительный комментарий, в котором указал на свои опасения по поводу рисков, связанных с ростом присутствия частных инвесторов на финансовых рынках. Дополнительным фактором для наблюдения теперь становится размер инвестиций населения на глобальных финансовых рынках, которые выросли примерно до 15% всего финансового портфеля (облигации + акции), непосредственно принадлежащего российским частным инвесторам на конец 2020.

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Присутствие населения на иностранных рынках облигаций оценивается на уровне 629 млрд руб. на конец 2020, и приток денег в этот сегмент в 2020 оценивается на уровне примерно 223 млрд руб.

Данные ЦБ также указывают на то, что размер финансовых активов, напрямую принадлежащих российским частным инвесторам (облигации и акции, размещенных как на российском, так и на международных финансовых рынках), составлял примерно 8 трлн руб. (примерно 8% ВВП) на конец 2020, или примерно четверть (24%) депозитов на счетах российских банков.

Мы разделяем мнение ЦБ о том, что увеличение присутствия частных инвесторов на глобальных рынках является потенциальным фактором риска, который в случае глобальной коррекции может создать эффект домино на российском рынке, и также стать негативным фактором с точки зрения перспектив российской экономики.