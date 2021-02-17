Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,1% на фоне разнонаправленных движений на американских фондовых площадках и роста цен на нефть в пределах 0,5%. Сохраняется неопределенность в отношении принятия новой программы экономического стимулирования в США и неоднозначное отношение рынка к лоббируемому Демократической законопроекту, предполагающему серьезное наращивание бюджетных расходов.

Определенное давление на котировки нефти и спрос на риск оказывают ожидания, связанные с очередной встречей стран-участниц соглашения ОПЕК+, которая состоится в начале марта.

Что касается сезона отчетов в США, то из состава индекса S&P 500 релизы представили три четверти эмитентов, и результаты 80% из них оказались выше консенсуса.

Акции РУСАЛа сегодня утром выросли на 5% на новости о покупке немецкого производителя алюминиевых сплавов Aluminium Rheinfelden с клиентами в автопроме. Его выручка в 2019 году достигала 159 млн евро, потенциальный объем производства оценивается в 30 тыс. тонн, но с осени 2020 года компания проходит процедуру банкротства. Сделка позволит Русалу нарастить выручку дополнительно лишь на 1-2%, но инвесторы реагируют на новость позитивно, поскольку приобретение Aluminium Rheinfelden, владеет более чем 70 отраслевыми технологическими патентами, усилит инновационную составляющую бизнеса Русала. Кроме того, покупка обеспечит ему выход на конечных потребителей с расширением рынков сбыта и снижением санкционных рисков. Реализация данной сделки сигнализирует об усилении позиций продавцов на сырьевом сегменте в целом.

Среди лидеров роста бумаги TCS Group, которые продолжают отыгрывать включение в индекс MSCI Russia по итогам февральского пересмотра его состава. Также поддержку котировкам оказывают сильные результаты деятельности группы. За девять месяцев 2020 года Тинькофф стал третьим банком страны по количеству клиентов. К 2023 году менеджмент намерен нарастить их число с текущих 12 млн до 20 млн. К концу текущего года компания рассчитывать получить не менее 42 млрд руб. чистой прибыли после 27 млрд и 36 млрд за 2018-2019 годы. Рыночные прогнозы приблизительно на 5% выше этого значения.

Хуже рынка выглядят акции ЛУКОЙЛа, который завершил оценку и независимый аудит запасов по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доказанные запасы углеводородов компании по классификации SEC составили 15,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Из них 76% приходится на жидкие углеводороды. По итогам 2019 года доказанные запасы углеводородов ЛУКОЙЛа по классификации SEC составляли 15,769 млрд баррелей нефтяного эквивалента. То есть общие запасы компании сократились на 2,4% г/г, а запасы жидких углеводородов уменьшились на 2,7%.

Сегодняшние торги завершатся снижением. Ориентир по закрытию для индекса Мосбиржи: 3440-3540 пунктов, целевые диапазоны для пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,50-74,00 и 89,05-89,55 соответственно



