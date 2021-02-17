На старте сессии рубль испытал кратковременное снижение, в основном за счет роста пары USD/RUB, спровоцированного активным укреплением доллара на мировом рынке. Затем внешний фон улучшился, вызвав непродолжительное восходящее движение российской валюты.

Вчера после завершения у нас основной сессии американские фондовые индикаторы ускорили снижение. В то же время нефть ушла вверх, закрывшись недалеко от дневных вершин. Сегодня в начале дня мировые индексы находились под давлением, нефтяные цены испытали резкое снижение, но затем ситуация стала быстро улучшаться.

Основным негативом для всех площадок выступает ускорение роста доходностей (снижения котировок) гособлигаций США. Показатель 10-летних бумаг достиг максимальных с февраля 2020 г. уровней. Данная тенденция способна стать одним из фундаментальных факторов переоценки стоимости рисковых активов в сторону снижения, так как они теряют привлекательность по соотношению доходность/риск на фоне возросшей доходности облигаций, которые являются менее рискованным активом.

Учитывая завышенную стоимость многих биржевых инструментов, рост ставок на рынке госдолга может выступить по меньшей мере серьезным препятствием для продолжения ралли рисковых активов. Кроме того, рост доходностей гособлигаций является признаком усиления инфляционных ожиданий, что в конечном счете способно поставить под угрозу ультрамягкую монетарную политику ФРС.

Российский долговой рынок тоже находится в устойчивом нисходящем тренде: индекс гособлигаций RGBI снижается седьмую сессию подряд, вновь переписав десятимесячный минимум. Это также начинает оказывать негативное влияние на рубль.

Правда, он уже имеет существенную переоцененность к нефти, отраженную в относительно высокой стоимости барреля Brent в рублях. Она уже обновила двухлетний максимум, превысив уровень 4700 руб., хотя еще в конце прошлого года находилась на отметке 3600 руб.

После нашего открытия мировые рынки акций сдали позиции, однако нефть ускорила рост, обновив годовой максимум. На этом фоне рубль повысился, переписав вершину сессии, но затем стал быстро снижаться из-за непрекращающихся распродаж ОФЗ, выйдя в умеренный минус к бивалютной корзине.

Развивающиеся валюты утром находились под давлением восходящей динамики доллара, но благодаря его умеренному откату существенно восстановились, некоторые в начале наших торгов вышли в плюс.

Нефть продолжает двигаться вверх

В начале дня нефть резко просела, но затем возобновила поступательный рост. В результате котировки в очередной раз обновили двенадцатимесячные вершины. В данный момент Brent торгуется около отметки $64,5, прибавляя более 1%.

Рынок нефти вернулся к устойчивой восходящей динамике, вновь игнорируя рост доллара и негативные сигналы с глобальных площадок. Угроза дефицита предложения из-за сокращения производства, вызванного погодными аномалиями, а также восстановление спроса двигают нефтяные цены вверх.

Повлиять на дальнейшую динамику нефти может еженедельная отраслевая статистика, публикуемая на день позже из-за праздничного понедельника в США. Завтра в 00:30 МСК выходит отчет Американского института нефти, а в 19:00 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,2 млн барр. и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 0,4 млн барр.

Доллар демонстрирует силу

Вчера во второй половине дня американская валюта совершила мощное восходящее движение. Сегодня данный импульс получил развитие, благодаря чему индекс доллара (DXY) обновил недельный максимум. Сейчас DXY прибавляет 0,2% около значения 90,8 п.

Укреплению доллара способствует рост доходностей гособлигаций США, который свидетельствует об усилении инфляционных ожиданий и перспективах более высоких ставок в экономике, что является фундаментальным фактором относительной силы любой валюты.

На этом фоне пара EUR/USD продолжила развивать нисходящее движение, стартовавшее вчера от новой трехнедельной вершины. В результате сегодня котировки обновили недельный минимум, теряя сейчас 0,3% около отметки 1,207.

Техническая картина

Пара USD/RUB сумела развить отскок от области сильной поддержки 72,6–73,1, приближаясь к верхней границе краткосрочного нисходящего канала. Если над ней удастся закрыть часовую свечку, скорее всего, рост продолжится в район сопротивления 74,84 руб.



