Безусловно, главное движение на мировом финансовом рынке в последние дни – это быстрый рост доходности по американским казначейским облигациям. Сегодня десятилетние трежерис торгуются с доходностью 1.3%.

Как отмечают многие авторитетные эксперты, такой уровень доходности уже оказывает негативное влияние на другие активы, во-первых, на акции с очень высоким P\E. Критическим уровнем для рынка акций может стать рост доходности по десятке до уровня 1.5%.

Инвесторы могут столкнуться с феноменом декабря 2018 года, когда из-за роста доходности по гособлигациям рынок акций в США быстро потерял около 20%. Проблема для инвесторов в том, что доходность растет из-за инфляции, инфляционных ожиданий.

Пока в ФРС на это закрывают глаза, но стоит кому-то из руководства американского ЦБ выразить обеспокоенность, то легкие продажи на рынке акций в США превратятся в лавину.



