Доходность американских казначейских облигаций выросла
Безусловно, главное движение на мировом финансовом рынке в последние дни – это быстрый рост доходности по американским казначейским облигациям. Сегодня десятилетние трежерис торгуются с доходностью 1.3%.
Как отмечают многие авторитетные эксперты, такой уровень доходности уже оказывает негативное влияние на другие активы, во-первых, на акции с очень высоким P\E. Критическим уровнем для рынка акций может стать рост доходности по десятке до уровня 1.5%.
Инвесторы могут столкнуться с феноменом декабря 2018 года, когда из-за роста доходности по гособлигациям рынок акций в США быстро потерял около 20%. Проблема для инвесторов в том, что доходность растет из-за инфляции, инфляционных ожиданий.
Пока в ФРС на это закрывают глаза, но стоит кому-то из руководства американского ЦБ выразить обеспокоенность, то легкие продажи на рынке акций в США превратятся в лавину.
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