Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста вновь стали акции ТКС (+3,31%). В числе аутсайдеров на новостях о дивидендах оказались бумаги Энел Россия (-6,24%). Пара USD/RUB торговалась в коридоре 73,50-74,20.

Попытка обновить максимум с начала года провалилась. Индексы Московской биржи и РТС откатились психологически значимых отметок 3500 и 1500 п. на фоне коррекции в США, где основные индексы также близки к психологически важным уровням Коррекция рынка на 5% до конца месяца становится более вероятной.

Вернулся спрос на ОФЗ. Минфин привлек более 80 млрд руб. в бумагах с фиксированными купоном, в том числе с погашением через 15 лет. Можно сказать, что рынок ищет баланс на новом уровне. Доходность 10-летних бумаг достигла многомесячного максимума 7,12%. Возможно, тренд продолжится на фоне роста доходности UST. Не исключаем, что доходность 10-летних рублевых ОФЗ достигнет 7% до конца месяца.

Газпром нефть (+0,30%) отчитается за четвертый квартал. Консенсус предполагает, что по итогам года выручка достигла 2 060 млрд руб. при EBITDA в объеме 365 млрд руб. и прибыли на уровне 108 млрд руб., или 38 руб. на акцию. Ранее компания намеревалась довести уровень дивиденда в прибыли до 50%. В прошлом году Газпром нефть увеличила производство бензина на 5%. Котировки компании одни из немногих в секторе, которые торгуются ниже уровня мая прошлого года. Мы полагаем, что фундаментальные драйверы не до конца отыграны. Цель по бумаге на конец года — 385 руб.

Ожидаем разнонаправленную динамику. В центре внимания данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также блок макростатистики. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 73,50-74,50. Индекс Мосбиржи проведет сессию в пределах 3400-3450 пунктов.