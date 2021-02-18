Несмотря на продолжающую дорожать нефть, российский рынок акций потерял по итогам основной сессии почти 1,7%. Таким образом, можно констатировать, что зародившийся повышательный тренд выдохся.

Правда, закрытие основных торгов пришлось на пик снижения американских индексов, к концу дня Америка отскочила. Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются в небольшом минусе, так что нас ждет открытие рынка по Индексу Мосбиржи с небольшим ростом.

Отсутствие положительной реакции инвесторов на продолжающую дорожать нефть вызвано тем, что все прекрасно понимают, что взлет котировок «черного золота» связан с погодными аномалиями прежде всего в США. Как только придет небольшое потепление, американские нефтедобытчики будут стремиться компенсировать недополученные объемы.

Лучше рынка выглядели вчера акции Сбербанка и «Норильского Никеля», и это дает основания полагать, что интерес нерезидентов к российским акциям не иссяк и они своими деньгами также будут оказывать ему поддержку.

В целом же ситуация выглядит шаткой. Внутренних поводов для подъема нет, а любой негатив будет использован для фиксации прибыли. Однако возобновление роста за океаном вполне может отправить Индекс Мосбиржи на новые исторические максимумы.

В таких условиях среднесрочным инвесторам пока можно сохранять позиции, а спекулянтам ориентироваться прежде всего на динамику американских фьючерсов, влияние нефти будет не столь значимым. Но сегодня с утра могут ненадолго отскочить «Роснефть» и «Лукойл», сильно просевшие вчера.

Как это часто бывает, против рынка торговались акции Мосбиржи, которые не участвовали в росте начала года и отстали от рынка в целом. Бумага пытается выйти из боковика, чтобы отправиться переписывать исторические максимумы. Пока акции Мосбиржи можно держать в портфелях.

Отскочат сегодня и бывшие вчера в числе лидеров снижения акции золотодобытчиков на фоне полупроцентного роста золота, которое развернулось от поддержки 1750 долларов за тройскую унцию. В последние месяцы золото отстает от роста других сырьевых активов. Не исключено, что в этом году мы увидим новое ралли в золоте, как это наблюдалось в прошлом году. На долгосрочную перспективу акции золотодобытчиком можно оставлять в портфелях, они, кстати, послужат хорошей защитой от девальвации рубля.

Не реагирует на дорогущую нефть и рубль. Сегодня на малоликвидном рынке Форекс пара доллар-рубль остается в районе вчерашнего закрытия – 73,7. Не исключено, что на открытии торгов мы увидим краткосрочный нисходящий импульс по паре, но отметка 73 остается непроходимым барьером.

Валютные трейдеры также осознают, что дорогая нефть – явление очень временное, а платежный баланс России продолжает ухудшаться. Поэтому среднесрочным инвесторам можно рекомендовать открывать длинные позиции по паре доллар-рубль.



