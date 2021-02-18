К середине недели мировые рынки перешли в консолидацию у достигнутых уровней. Инвесторы в текущий момент предпочитают фиксировать прибыль по длинным позициям, что не позволяет рынкам отыгрывать позитивные новости и продолжить восходящую динамику, приводя к боковому движению у локальных и исторических максимумов.

При этом в среду поводом для роста могла бы выступить макроэкономическая статистика. Так, покупкам могли поспособствовать данные по розничным продажам в США за январь, которые выросли на 5,3% м/м, что оказалось существенно лучше ожиданий, а также публикация протоколов январского заседания ФРС, которые подтверждают приверженность американского регулятора мягкой денежной-кредитной политики и готовность сохранять низкие ставки и программу выкупа активов. Однако этого не хватило для активизации покупок.

На таком фоне рынки развивающихся стран чувствовали себя лучше – индекс MSCI EM прибавил 0,2%, против снижения MSCI World на 0,4%. Отметим, что в США основные индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику, а лучше рынка выглядел нефтегазовый сектор, поддержанный ситуацией в ценах на нефть.

Если же оценивать внешний фон на утро четверга, то его можно охарактеризовать, как умеренно негативный. Так, в Азии основные площадки снижаются в пределах 1,2%, за исключением китайского рынка (+0,6%), где покупки преобладают после длинных каникул. Фьючерсы на основные американские индексы, после невнятного закрытия днем ранее, теряют в пределах 0,2%. Рынок энергоносителей сегодня утром смог обновить локальные максимумы, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 65 долларов за баррель. В рамках сегодняшних торгов инвесторы обратят внимание на статистику из-за океана, где будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице в США и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии, а также данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США.

На таком фоне ожидаем нейтрального открытия торгов на российском фондовом рынке, в результате чего индекс МосБиржи продолжит движение в нижней части диапазона 3400-3500 пунктов. При этом, в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам, в ходе торгов покупки могут вернуться в российские бумаги, в результате чего наш рынок попытается отыграть часть потерь предыдущей сессии. Отметим, что, несмотря на новые локальные максимумы на рынке энергоносителей, инвесторы предпочитают использовать выход российского рынка к историческим максимумам для фиксации прибыли по длинным позициям.

На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на новые локальные максимумы на рынке энергоносителей, рубль будет двигаться в фарватере валют развивающихся стран, которые сегодня с утра консолидируются у уровней закрытия среды. В результате, пара доллар/рубль в начале торгов удержит позиции в районе 73,7 рубля. В дальнейшем возможны попытки перехода рубля к укреплению в случае улучшения отношения инвесторов к рисковым активам. При этом, в ближайшие сессии мы ожидаем сохранения американской валютой позиций в диапазоне 73-75 – инвесторы пока не готовы полноценно отыгрывать в рубле динамику цен на нефть, в результате чего российской валюте в паре с долларом не удастся выйти вниз из данного коридора.



