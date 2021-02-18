Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику. Сессия разделилась на три части. В первой половине дня индекс Мосбиржи продолжил консолидироваться под круглой отметкой 3500 п. Ближе к закрытию основной сессии прошла резкая волна распродаж широким фронтом практически по всему списку голубых фишек. Потери составляли 1,6%. Но на вечерней сессии рост возобновился на фоне ускорения котировок нефти.

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Сегодня с утра фьючерсы Brent продолжают движение наверх. Впервые с января прошлого года цена поднялась до $65. Спрос подогревает холодная погода в США, из-за которой в стране существенно сократился объем добычи. Согласно источникам Bloomberg, производство могло снизиться вплоть до 40%. Это чуть более 4 млн баррелей в сутки (б/с).

За последние 15 сессий котировки Brent снижались лишь в течение одного дня. Очевидна сильная перекупленность, однако пока этот момент не позволяет развернуть восходящий тренд. Не помогло остановить ралли и сообщение WSJ о том, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти с апреля, отменив одностороннее сокращение на 1 млн б/с. Официально заявить об этом планируется на встрече ОПЕК+ в следующем месяце.

Разница в цене между ближайшими фьючерсами и контрактами с поставкой через 12 месяцев уже достигла $6,5. То есть рынок закладывает 10%-ое снижение цены на горизонте года, намекая на неустойчивость текущих значений. В последний раз столь широкий спред между контрактами был в лишь 2014 г., но тогда цены были выше $105.

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Акции нефтегазового сектора при таком фоне могут выглядеть лучше рынка. Положительный взгляд в сложившейся ситуации сохраняется по Газпрому, Лукойлу, Роснефти, Газпром нефти, Татнефти.

В целом по индексу Мосбиржи техническая картина в среду чуть ухудшилась, однако общий растущий тренд остается актуальным. Пока котировки находятся выше 3350 п. наверху в качестве среднесрочного ориентира, на мой взгляд, выступает область 3600–3620 п.

Курс USD/RUB вчера попробовал сходить выше отметки 74, однако это движение оказалось кратковременным. Рост нефти не позволил рублю проявить слабость. Снизу в качестве зоны торможения по доллару по-прежнему выделяю широкую область 72,6–73,2.

И хотя индекс ОФЗ (RGBI) в среду вновь снизился, показав седьмую сессию падения подряд, в течение сессии мы видели попытки разворота тенденции. С учетом благоприятного внешнего фона можно предположить, что активная волна распродаж российских гособлигаций близка к завершению. Помешать этому может лишь соответствующая динамика американских долговых бумаг, однако и там импульс роста вчера начал тормозить.

В фокусе

Белуга (+40%). Ралли в бумагах продолжилось, но каких-то причин для этого так и не появлялось. Обороты составили рекордные 1,6 млрд руб. Сама компания выпустила пресс-релиз, указав, что нет значимой нераскрытой информации или событий, включая операционные и финансовые результаты, а также возможные M&A-сделки, о которых компания надлежащим образом не уведомила акционеров. Вновь отметим, что риски работы с акциями сейчас высокие, учитывая волатильность. Сообщение компании может спровоцировать фиксацию спекулятивных позиций.

Российский рынок отыгрывает корпоративные новости, в фокусе – "Русал"

Русал (+2,6%). Рост акций начался с самого утра вслед за резким скачком котировок компании на Гонконгской бирже (+9%). Однако локальные бумаги в течение сессии постепенно снижались, что указывает на сохранение крупных продавцов. Обращаем внимание, что помимо цен на нефть растут и другие commodities, в частности алюминий. Стоимость тонны металла в рублях приближается к историческому максимуму, что позитивно для Русала и, вероятно, поддержит котировки акций.

Энел Россия (-6,2%). Негативная реакция инвесторов обусловлена решением компании о переносе выплаты 3 млрд. руб. дивидендов с 2021 г. на 2023 г. Акции Энел Россия многими инвесторами воспринимались в качестве консервативной дивидендной бумаги, так что любые изменения в политике способны вызывать резко негативную реакцию участников. Даже после 6%-го снижения уверенности в остановке этого импульса нет. Риски умеренного сползания, на мой взгляд, сохраняются.

При этом стоит подчеркнуть, что компания не отказывается от выплат, а лишь переносит их. Кроме того, планы по выплате 3 млрд руб. дивидендов в 2021 г. пока сохраняются.

Ozon (-7,2%). Бумаги оказались под давлением из-за новостей о размещении бондов, которые могут быть конвертированы в акции. Итоговый объем выпущенных бумаг оказался чуть выше, чем изначально предполагалось ($750 млн вместо $650 млн). Столь существенное снижение расписок не отражает степень негатива от корпоративного решения. Стоит понимать, что бумаги Ozon остаются самыми волатильными на нашем рынке, так что на любые события вокруг компании может быть избыточно негативная/позитивная реакция (overreaction).

Полюс и Полиметалл потеряли чуть более 2%. Котировки золота на фоне роста долларовых ставок по гособлигациям США остаются под давлением. Это естественно давит на акции золотодобытчиков. Сохраняется риск углубления коррекции золота в сторону $1745–1765, но о более серьезном снижении говорить пока преждевременно.

Сегодня среди корпоративных отчетов ожидается публикация результатов по МСФО за 2020 г. у Газпром нефти, ЧТПЗ и Veon. Также на четверг запланирован День инвестора и аналитика в Магните.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в среду незначительно выросли. Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 — без существенных изменений, нефть Brent в плюсе на 1% и находится около уровня $65.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия среды.



